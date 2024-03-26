В Литве за неделю выросла заболеваемость ОРВИ

Сообщается, что общий показатель заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19 в Литве составил 1240,4 случая на 100 тыс. жителей.

В двух самоуправлениях – Мариямпольском и Вильнюсском городском – заболеваемость снова перешагнула эпидемический уровень, т. е. составила более 1500 случаев на 100 тыс. жителей.

По словам НЦОЗ, повышение общего показателя заболеваемости связано с ростом случаев ОРВИ, а не гриппа или COVID-19: по сравнению с предыдущей неделей количество случаев гриппа и COVID-19 снизилось, а ОРВИ – повысилось. Самый низкий показатель заболеваемости зарегистрирован в Утенском уезде, самый высокий – в Вильнюсском уезде.