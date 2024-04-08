В Литве за неделю снизился уровень заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19

На 14-й неделе с. г. самый низкий уровень заболеваемости гриппом, ОРВИ и Covid-19 зафиксирован в Утенской области, самый высокий – по-прежнему в Вильнюсской области.

Эпидемический порог по заболеваемости, т. е. 1500 случаев на 100 тыс. человек населения, не превышен ни в одном муниципалитете Литвы, неделю назад таких муниципалитетов было три.

На сегодняшний день нет ни одного муниципалитета, в котором бы была объявлена эпидемия.

На минувшей неделе в Литве было госпитализировано 29 человек с гриппом: 18 детей (0-17 лет) и 11 пожилых граждан старше 65 лет. В отделениях интенсивной терапии лечились 2 человека старше 65 лет.