В Литве за неделю снизилась заболеваемость ОРВИ

На прошлой неделе (12-18 февраля) общий показатель заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19 в Литве составил 1 422,5 случая на 100 тыс. жителей, когда неделей ранее он составлял 1 809,5 случая на 100 тыс. жителей.

На прошлой неделе самый высокий уровень заболеваемости был зарегистрирован в Вильнюсском уезде, самый низкий – в Утенском уезде.

По данным НЦОЗ, эпидемический уровень заболеваемости достигнут в 35 муниципалитетах. На сегодняшний день ни один муниципалитет не объявил об эпидемии.

На прошлой неделе в Литве из-за гриппа были госпитализированы 126 человек, в том числе 58 детей (в возрасте 0-17 лет), 14 взрослых (18-64 года) и 54 человека старше 65 лет. В отделении интенсивной терапии лечились 4 человека, один из которых – ребенок.

На прошлой неделе зарегистрировано четыре случая смерти от гриппа. Люди были в возрастных группах 70-79 и 80-89 лет, у всех были хронические заболевания.