2024.05.06 17:44

В Литве за минувшую неделю снизилась заболеваемость гриппом, COVID-19 и ОРВИ

 
ФОТО: DELFI / Dainius Labutis

По данным Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ), за минувшую неделю снизилась заболеваемость гриппом, COVID-19 и острыми инфекциями верхних дыхательных путей (ОРВИ).

По данным НЦОЗ, на прошлой неделе показатель общей заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19 снизился до 847,3 случая на 100 тыс. жителей, тогда как на позапрошлой неделе он составлял 1026,5 случая на 100 тыс. жителей.

Самый низкий уровень заболеваемости зафиксирован в Паневежском округе, самый высокий – в Вильнюсском округе. Ни в одном из муниципалитетов эпидемический порог не был превышен.
За последнюю неделю в Литве из-за гриппа госпитализированы 2 человека – один ребенок и один взрослый старше 65 лет. Ни один больной не находился на лечении в отделениях интенсивной терапии.

На прошлой неделе не зафиксировано ни одного случая смерти от гриппа. Всего в этом сезоне зафиксировано 27 случаев смерти от гриппа.

При этом в прошлом году показатель общей заболеваемости составлял 480,1 случая на 100 тыс. жителей.

С учетом многолетней динамики заболеваемости, по данным НЦОЗ, можно заметить, что уровень заболеваемости в настоящее время выше обычного, тем не менее, он снижается.

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