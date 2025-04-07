В Литве за минувшую неделю от гриппа скончался один человек, от коронавируса – два человека

По данным центра, скончавшийся от гриппа пациент принадлежал возрастной группе 80–89 лет, страдал хроническими заболеваниями и не был привит от сезонного гриппа.
Между тем, общий уровень заболеваемости гриппом, острыми инфекциями верхних дыхательных путей (ОРВИ) и коронавирусом с 31 марта по 6 апреля снизился до 1423,7 случаев на 100 тыс. населения.
По данным НЦОЗ, самая низкая заболеваемость сохраняется в Утенском уезде, самая высокая – в Вильнюсском уезде.
Эпидемический порог зафиксирован в 14 муниципалитетах.
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