2025.04.07 17:00

В Литве за минувшую неделю от гриппа скончался один человек, от коронавируса – два человека

 
Elta
ru.DELFI.lt
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ФОТО: ELTA / Josvydas Elinskas

Несмотря на снижение уровня заболеваемости в Литве, на прошлой неделе зарегистрирован один случай смерти от гриппа и два случая – от коронавируса, сообщили в Национальном центре общественного здоровья (НЦОЗ).

По данным центра, скончавшийся от гриппа пациент принадлежал возрастной группе 80–89 лет, страдал хроническими заболеваниями и не был привит от сезонного гриппа.

Между тем, общий уровень заболеваемости гриппом, острыми инфекциями верхних дыхательных путей (ОРВИ) и коронавирусом с 31 марта по 6 апреля снизился до 1423,7 случаев на 100 тыс. населения.

По данным НЦОЗ, самая низкая заболеваемость сохраняется в Утенском уезде, самая высокая – в Вильнюсском уезде.

Эпидемический порог зафиксирован в 14 муниципалитетах.

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