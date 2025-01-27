2025.01.27 18:33

В Литве выявлен первый в этом году случай птичьего гриппа

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Paukščių gripas, gulbės
Paukščių gripas, gulbės
ФОТО: Scanpix

В Литве выявлен первый в этом году случай птичьего гриппа в дикой природе. Как сообщили в Государственной продовольственно-ветеринарной службе (ГПВС), в Алитусском районе, в Крёкялаукисском старостве, обнаружен погибший от этого заболевания лебедь.

„Это первый в этом году случай, выявленный среди дикой фауны. Так и не наступившие зимние холода и потепление грозят ускорением распространения заболевания. Владельцам животных рекомендуется сохранять бдительность, следить за своими животными и немедленно уведомлять частного ветеринара или ГПВС о любых наблюдаемых изменениях в состоянии здоровья животных. Своевременное реагирование на случай может предотвратить распространение заболеваний на прилегающие территории“, – цитируется в сообщении заместитель ГПВС Паулюс Бушаускас.

Служба просит жителей воздержаться от посещения территорий, где были выявлены очаги птичьего гриппа, и других мест скопления диких птиц. По словам службы, при посещении зараженной территории высока вероятность заражения домашней птицы данным вирусом или передачи заболевания млекопитающим.

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