В Литве выявлен первый в этом году случай птичьего гриппа

„Это первый в этом году случай, выявленный среди дикой фауны. Так и не наступившие зимние холода и потепление грозят ускорением распространения заболевания. Владельцам животных рекомендуется сохранять бдительность, следить за своими животными и немедленно уведомлять частного ветеринара или ГПВС о любых наблюдаемых изменениях в состоянии здоровья животных. Своевременное реагирование на случай может предотвратить распространение заболеваний на прилегающие территории“, – цитируется в сообщении заместитель ГПВС Паулюс Бушаускас.
Служба просит жителей воздержаться от посещения территорий, где были выявлены очаги птичьего гриппа, и других мест скопления диких птиц. По словам службы, при посещении зараженной территории высока вероятность заражения домашней птицы данным вирусом или передачи заболевания млекопитающим.