В Литве выпускники будут сдавать экзамены по немецкому и французскому языкам

ГВЭ по иностранному языку состоит из четырех частей. Устная часть экзаменов по французскому и немецкому языкам прошла в начале апреля. Между тем, во вторник, у двенадцатиклассников будет 30 мин. на аудирование, 60 мин. на чтение и 90 мин. на выполнение письменных заданий.
На сдачу экзаменов по французскому и немецкому языкам будет выделено 3 часа.
Итоги основной экзаменационной сессии планируется объявить 12 июля.
Основная сессия государственных выпускных экзаменов предусматривает тринадцать государственных и три школьных выпускных экзамена. Эта сессия завершится 25 июня.
В экзаменационной сессии на аттестат зрелости имеют право участвовать только те учащиеся, чьи годовые оценки по изучаемому предмету не ниже четырех баллов.
Желающие получить аттестат зрелости должны сдать два выпускных экзамена: обязательный выпускной экзамен по литовскому языку и литературе и другому выбранному предмету, или выполнить экзаменационное задание на аттестат зрелости.
В этом году выпускные экзамены сдавали 27,7 тыс. выпускников.