В Литве выплаты по безработице получают более 80 000 человек, в среднем 580 евро

Чтобы получить пособие по безработице, вам необходимо обратиться в Службу занятости и получить статус безработного. Однако одного этого будет недостаточно – человек должен иметь как минимум один год страхования по безработице за последние 2,5 года. Правда, есть исключения. Пособие по безработице можно получить даже без необходимого стажа работы, если лицо прошло обязательную начальную военную службу или альтернативную службу национальной обороны либо освобождено от постоянной обязательной начальной военной службы, в ходе которой оно прошло начальную военную подготовку и приобрело статус безработного не позднее 6 месяцев после освобождения от службы.