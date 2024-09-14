В Литве выплаты по безработице получают более 80 000 человек, в среднем 580 евро

Чтобы получить пособие по безработице, вам необходимо обратиться в Службу занятости и получить статус безработного. Однако одного этого будет недостаточно – человек должен иметь как минимум один год страхования по безработице за последние 2,5 года. Правда, есть исключения. Пособие по безработице можно получить даже без необходимого стажа работы, если лицо прошло обязательную начальную военную службу или альтернативную службу национальной обороны либо освобождено от постоянной обязательной начальной военной службы, в ходе которой оно прошло начальную военную подготовку и приобрело статус безработного не позднее 6 месяцев после освобождения от службы.
Пособие по социальному страхованию по безработице может выплачиваться в течение 9 месяцев. Как указали в Министерстве социальной защиты и труда Литвы, оно состоит из двух частей - постоянной и переменной: постоянная часть составляет 215,01 евро в 2024 году, переменная часть зависит от прежней зарплаты.
Наибольшие выплаты получают 1600 человек
Как прокомментировала Delfi представитель Содры Малгожата Козич, в июле этого года пособие по безработице получили 81 тысяча человек. Среднемесячное пособие по безработице в июле составило 580 евро. По сравнению с июлем 2023 года число получателей пособий по безработице выросло на 7 % - за указанный период его получили 75,7 тыс. человек, а размер среднего пособие по безработице тогда составляло 510 евро.
Каков максимально возможный размер пособия по безработице? По словам М.Козич, в третьем квартале 2024 года (с 1 июля 2024 года по 30 сентября 2024 года) максимальное пособие по безработице составит 1250,11 евро. Правда, такую выплату получают немногие - в июле их было всего 1,6 тысячи, или 2% от всех получателей пособий по безработице.
Максимальный размер пособия по безработице привязан к среднемесячной заработной плате, действующей в стране за предыдущий календарный квартал со дня регистрации лица в Службе занятости.
Представитель Содры указала, что минимальное пособие по безработице не определено. Как указано на сайте Содры, если среднемесячный застрахованный доход человека составлял 800 евро, пособие по безработице, выплачиваемое в июле-сентябре, составит 525,33 евро, с сентября по декабрь - 463,25 евро, с января по март 2025 года. - 401,17 евро Интересно, что в июле выплату получили 18,5 тыс. человек, возраст которых до 30 лет. Это 23 % всех получателей пособий по безработице. Выплата пособия по безработице обойдется бюджету Содры в 221,7 млн евро – именно такая сумма рассчитана на первое полугодие текущего года.
Зарегистрированная безработица - почти 9 %
По данным Службы занятости, зарегистрированная безработица в августе достигла 8,8 %. По сравнению с ситуацией годичной давности зарегистрированная безработица в стране выросла на 0,4 процентных пункта.
На 1 сентября текущего года в стране зарегистрировано 160,6 тыс. безработных - на 2,6% или 4,1 тыс. человек больше, чем на 1 августа, и на 11,6 тыс. (7,8%) безработных больше, чем год назад. За август работодатели заявили о 15 тысячах свободных рабочих мест, что на 9,1 % меньше, чем в июле.