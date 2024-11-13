2024.11.13 11:24

В Литве выпал снег, жители делятся фотографиями

 
ru.DELFI.lt
Sniegas Lietuvoje
Sniegas Lietuvoje
ФОТО: Delfi koliažas/ Edita Kušleikienė/ Orų entuziastai

Сегодня в некоторых районах Литвы выпал снег. Это напомнило о том, что до начала календарной зимы осталось чуть больше двух недель.

В группе „Энтузиасты погоды“ на фейсбуке люди делятся фотографиями Снег выпал в Вильнюсе, Каунасском районе, окрестностях Укмерге и Молетай, в Игналине, Аникщай и в Утенском районе.

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