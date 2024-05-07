2024.05.07 11:35

В Литве вводят комендантский час: что это значит

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: Kas vyksta Kaune / Rokas Tenys

Во вторник с 22 ч. до 5 ч. в среду Литовская армия будет проводить учения, в некоторых районах будет введен комендантский час. Сообщается, что жители особых неудобств не почувствуют, однако все же появятся реальные контрольные пункты, на которых будут дежурить полицейские и работники комендатуры. На этих пунктах будут останавливать автомобили. Не исключено, что могут останавливать прохожих и проверять у них документы.

Литовская армия уже сообщала, что учения с введением комендантского часа будут проходить в столичных микрорайонах Виршулишкес и Аукштеи Панеряй и в каунасском Палемонасе. Сотрудники комендатур вместе с полицейскими будут контролировать территории, охранять объекты, проверять транспорт.

Жители во время комендантского часа смогут перемещаться беспрепятственно, однако в специальных проверочных пунктах будут останавливать и проверять транспорт, документы и выполнять другие процедуры, как во время полицейского рейда. На отдельных территориях, где будет введен комендантский час, могут останавливать не только транспорт, но и прохожих, будут проверять документы, однако других ограничений не будет.

В конце апреля майор Донатас Сухоцкис сказал, что рутинную жизнь жителей менять не будут.

"Бояться не надо, это скорее наша внутренняя тренировка. Просто военных можно будет видеть в ночь с 7 на 8 мая на этих территориях. Однако ни на движение, ни на жизнь жителей это не подействует", – сказал Сухоцкис.

По его словам, вместе с полицией военные будут проводить рейды, будут останавливать транспорт, проверять документы.

"Транспорт могут проверять. Но движение ограничивать не будут", – прибавил он.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии