В Литве вводят комендантский час: что это значит

Литовская армия уже сообщала, что учения с введением комендантского часа будут проходить в столичных микрорайонах Виршулишкес и Аукштеи Панеряй и в каунасском Палемонасе. Сотрудники комендатур вместе с полицейскими будут контролировать территории, охранять объекты, проверять транспорт.
Жители во время комендантского часа смогут перемещаться беспрепятственно, однако в специальных проверочных пунктах будут останавливать и проверять транспорт, документы и выполнять другие процедуры, как во время полицейского рейда. На отдельных территориях, где будет введен комендантский час, могут останавливать не только транспорт, но и прохожих, будут проверять документы, однако других ограничений не будет.
В конце апреля майор Донатас Сухоцкис сказал, что рутинную жизнь жителей менять не будут.
"Бояться не надо, это скорее наша внутренняя тренировка. Просто военных можно будет видеть в ночь с 7 на 8 мая на этих территориях. Однако ни на движение, ни на жизнь жителей это не подействует", – сказал Сухоцкис.
По его словам, вместе с полицией военные будут проводить рейды, будут останавливать транспорт, проверять документы.
"Транспорт могут проверять. Но движение ограничивать не будут", – прибавил он.