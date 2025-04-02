В Литве всё больше жертв сексуального насилия обращаются за помощью

По данным ведомства, в первый год работы Национального информационного центра по вопросам сексуального насилия Prabilk (Заговори), основанного в 2023 году, к специалистам центра за помощью обратились 22 человека. Между тем, в 2024 году число таких обращений выросло вдвое – до 56, а в первом квартале 2025 года уже зарегистрировано 28 новых обращений.

„Это свидетельствует о том, что люди всё чаще отваживаются рассказать о пережитом насилии и искать помощи“, – заявили в ведомстве.

В сообщении Минсоцтруда подчеркивается, что сексуальное насилие в Литве является давней проблемой. По данным исследования, проведенного в 2023 году, 8 из 10 жителей Литвы подвергаются сексуальным домогательствам.