2025.04.02 13:03

В Литве всё больше жертв сексуального насилия обращаются за помощью

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Seksualinis smurtas
Seksualinis smurtas
ФОТО: Shutterstock

В Литве выросло число людей, обратившихся за помощью в связи с сексуальным насилием, сообщает Министерство социальной защиты и труда (Минсоцтруда). По данным ведомства, всего за два года количество обращений выросло в несколько раз.

По данным ведомства, в первый год работы Национального информационного центра по вопросам сексуального насилия Prabilk (Заговори), основанного в 2023 году, к специалистам центра за помощью обратились 22 человека. Между тем, в 2024 году число таких обращений выросло вдвое – до 56, а в первом квартале 2025 года уже зарегистрировано 28 новых обращений.

„Это свидетельствует о том, что люди всё чаще отваживаются рассказать о пережитом насилии и искать помощи“, – заявили в ведомстве.

В сообщении Минсоцтруда подчеркивается, что сексуальное насилие в Литве является давней проблемой. По данным исследования, проведенного в 2023 году, 8 из 10 жителей Литвы подвергаются сексуальным домогательствам.

Однако в ведомстве подчеркивают, что, несмотря на масштаб сексуального насилия, за помощью обращается всего лишь каждая пятая жертва. Как правило, это женщины, но сексуальному насилию подвергаются и девочки, мальчики и мужчины.

„Общественное отрицание сексуального насилия и стереотипы часто мешают жертвам обращаться за помощью и восстановлением правосудия, а ведь столкновение с таким насилием является одной из самых тяжких форм нарушения прав человека“, – говорит Даля Пуйдокене, директор „Клайпедского центра социальной и психологической помощи“ и руководитель центра Prabilk.

Литва второй год присоединяется к глобальной инициативе – апрель объявляется месяцем предотвращения сексуального насилия. Цель инициативы — привлечь внимание общественности к преступлениям сексуального характера, поощрять обращение за помощью и бороться с мифами, связанными с этим вопросом.

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