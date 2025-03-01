В Литве вступило в силу долгожданное изменение — ранее использовавшаяся цифра "8" в начале номеров заменяется новым префиксом "0"

Она заявила, что литовский код „+370“ остается прежним, ничего делать не нужно. Теперь жители могут совершать звонки, набирая новый общенациональный префикс „0“ — если раньше мы начинали набирать номер телефона с цифр „86“, то теперь будем делать это, набирая „06“.

По словам Кристины Миколюнене, члена Совета по регулированию связи, изменения были необходимы в первую очередь для того, чтобы окончательно отойти от бывших советских систем и адаптироваться к мировой практике нумерации и привычек совершения звонков. „После обретения независимости этот процесс несколько замедлился из-за того, что номера экстренных служб начинались с нуля, поэтому нам пришлось ждать, пока эти номера можно будет изменить, установить новые, а затем начать проект по замене восьмерки“, – пояснила К. Миколюнене.

„Это приложение чрезвычайно простое — скачайте его, запустите и одним щелчком мыши преобразуйте все свои числа в новый формат. Он выполняет только одну функцию, поэтому его чрезвычайно легко использовать, и ошибиться невозможно. Приложение доступно как на платформах Google Play , так и в App Store “, — пояснил М. Жиргулис. Правда, Дарюс Мицкус, старший советник группы управления ресурсами электронных коммуникаций Службы по регулированию связи (RRT), ранее советовал обращать внимание на безопасность таких приложений.

Вы можете заменить контакты на своем телефоне вручную, но также можно заменяь с помощью различных приложений. Одним из них является приложение с названием „+370“, созданное литовским программистом Мантасом Жиргулисом.

„Самая большая угроза заключается в том, что при использовании непроверенных приложений они могут собирать, хранить и складировать персональные данные и, возможно, даже передавать их третьим лицам“, — сказал Д.Мицкус.

Перед установкой любого другого приложения для смены номера специалист советует проверить его разработчика, прочитать отзывы других пользователей и оценить разрешения, запрашиваемые приложением. С другой стороны, следует оценить, сколько контактов хранится в памяти телефона и стоит ли предоставлять доступ к своим контактам для изменения только нескольких номеров: если в памяти телефона всего 15–20 контактов, быстрее и безопаснее сделать это вручную.