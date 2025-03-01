В Литве вступило в силу долгожданное изменение — ранее использовавшаяся цифра "8" в начале номеров заменяется новым префиксом "0"

По словам Кристины Миколюнене, члена Совета по регулированию связи, изменения были необходимы в первую очередь для того, чтобы окончательно отойти от бывших советских систем и адаптироваться к мировой практике нумерации и привычек совершения звонков. „После обретения независимости этот процесс несколько замедлился из-за того, что номера экстренных служб начинались с нуля, поэтому нам пришлось ждать, пока эти номера можно будет изменить, установить новые, а затем начать проект по замене восьмерки“, – пояснила К. Миколюнене.
Она заявила, что литовский код „+370“ остается прежним, ничего делать не нужно. Теперь жители могут совершать звонки, набирая новый общенациональный префикс „0“ — если раньше мы начинали набирать номер телефона с цифр „86“, то теперь будем делать это, набирая „06“.
Вы можете заменить контакты на своем телефоне вручную, но также можно заменяь с помощью различных приложений. Одним из них является приложение с названием „+370“, созданное литовским программистом Мантасом Жиргулисом.
„Это приложение чрезвычайно простое — скачайте его, запустите и одним щелчком мыши преобразуйте все свои числа в новый формат. Он выполняет только одну функцию, поэтому его чрезвычайно легко использовать, и ошибиться невозможно. Приложение доступно как на платформах Google Play, так и в App Store“, — пояснил М. Жиргулис. Правда, Дарюс Мицкус, старший советник группы управления ресурсами электронных коммуникаций Службы по регулированию связи (RRT), ранее советовал обращать внимание на безопасность таких приложений.
„Самая большая угроза заключается в том, что при использовании непроверенных приложений они могут собирать, хранить и складировать персональные данные и, возможно, даже передавать их третьим лицам“, — сказал Д.Мицкус.
Перед установкой любого другого приложения для смены номера специалист советует проверить его разработчика, прочитать отзывы других пользователей и оценить разрешения, запрашиваемые приложением. С другой стороны, следует оценить, сколько контактов хранится в памяти телефона и стоит ли предоставлять доступ к своим контактам для изменения только нескольких номеров: если в памяти телефона всего 15–20 контактов, быстрее и безопаснее сделать это вручную.
К. Миколюнене рассказала, что жители, которые попытаются позвонить со старым префиксом „8“, получат информационное сообщение с напоминанием о том, что им необходимо изменить свой номер и использовать префиксы „0“ или „+370“. „С 1 марта. если вы наберете номера, начинающиеся с цифры „8“, вы получите информационное сообщение о том, что вам необходимо изменить свой номер. А с декабря 2025 года таких информационных сообщений уже не будет“, — заявила К. Миколюнене.