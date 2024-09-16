В Литве вступают в силу ужесточенные требования к ввозу домашних животных из России и Беларуси в ЕС

По данным службы, такое ужесточение процедур является ответом ЕС на участившиеся попытки ввоза животных с неправильно выполненными и недействительными прививками от бешенства, ненадлежаще оформленными документами и неправильной идентификацией домашних животных.
В Литве уже с 3 июня этого года действует запрет на ввоз домашних животных из России и Беларуси в Литву через литовские пограничные пункты как в коммерческих, так и в некоммерческих целях, однако Государственная продовольственно-ветеринарная служба (ГПВС) отмечает, что животных провозят и через другие пограничные пункты ЕС. Ожидается, что ужесточение норм в масштабах ЕС приведет к сокращению потока домашних животных из стран с высоким уровнем риска, говорится в сообщении.
„Трудно поверить, что граждане ЕС ввозят животных и тем самым по-прежнему способствуют экономическому росту стран, угрожающих миру. Эти запреты и ужесточения вводятся не просто так, а с целью максимально ограничить предложение из России и Беларуси“, – заявила глава ГПВС Аудроне Микалаускене.
По данным службы, в январе–августе этого года в Литву в коммерческих целях были ввезены 393 животных. В июне, после вступления запрета в силу, через другие страны ЕС было ввезено 269 домашних животных. За тот же период прошлого года в Литву было ввезено 308 домашних животных.
ГПВС напоминает, что кошки, собаки и хорьки, привезенные из стран-членов ЕС или других третьих стран, должны быть зарегистрированы в Реестре домашних животных в течение 20 рабочих дней с момента их ввоза в Литву.