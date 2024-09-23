В Литве вспоминают жертв геноцида евреев

Действующая уже более десяти лет традиционная гражданская инициатива "Дорога памяти" – это приглашение вспомнить многочисленные еврейские общины Литвы, уничтоженные во время Холокоста, вместе отправиться к местам массовых убийств по тем дорогам, по которым евреев вели в их последний путь.
Таких мест в Литве более 200.
В понедельник церемония памяти жертв геноцида евреев Литвы пройдет также в Вильнюсе, у Панеряйского мемориала.
В свою очередь Центр исследования геноцида и сопротивления жителей Литвы (ЦИГРЖЛ) организует презентацию мемориальной доски, посвященной праведникам народов мира Антоновичам, во дворе Тускуленского мемориала.
Семья Антоновичей – Ядвига, Винцентас и их дочь Люцина – во время Второй мировой войны прятала и спасала евреев в Тускуленском поместье.
По данным исследования международной комиссии, на нынешней территории Литвы из примерно 220 тыс. евреев, проживавших до войны, около 200 тыс. были уничтожены во время Холокоста нацистами и их пособниками в Литве.
Большинство евреев Литвы были убиты в Панеряй под Вильнюсом, в Шяуляе, Алитусском крае.