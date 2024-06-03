В Литве все еще хотят переименовать Вильнюсский аэропорт

"Этот вопрос интенсивно обсуждается, он на столе, он для нас важен"“, – сказала советник премьера по вопросам культуры Габриэле Жайдите.
В Литве в 2025 году отметят 150 лет со дня рождения Чурлёниса.
В феврале компания Spinter tyrimai провела опрос, который показал, что 58% респондентов одобряют идею переименования Вильнюсского аэропорта, а 11% согласны с тем, чтобы он стал аэропортом им. М.-К.Чурлёниса.
"Мы активно работаем с коммуникацией и надеемся к осени изменить этот показатель", – сказала Жайдите, заметив, что при принятии решения комиссия не опирается только на опросы.
Она подчеркнула, что после переименования в аэропорт М.К.Чурлёниса, название Вильнюсский аэропорт никуда не денется.
Вильнюсский аэропорт уже планировали назвать именем М.К.Чурлёниса, но тогда решение не было принято.
Литовский художник и композитор М.К.Чурлёнис родился 22 сентября 1875 года в Старой Варене, а умер 10 апреля 1911 г. недалеко от Варшавы. Он был похоронен в Вильнюсе.