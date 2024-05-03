В Литве впервые проводится экзамен по грамотности в области дезинформации

Как указано в сообщении правительства, сначала школьники встретятся с мастерами анализа дезинформации. На лекции они обсудят дезинформацию, искусственный интеллект и алгоритмы социальных сетей, а затем примут участие в экзамене, проверят приобретенные знания.

"Я думаю, что грамотность в области дезинформации в наши дни так же необходима, как и догадливость в информационных технологиях, понимании текста или других областях, хорошо известных школьникам. Я надеюсь, что этот экзамен станет не только красивой традицией, но и будет способствовать интеграции грамотности в области дезинформации в образовательные программы", - говорит канцлер правительства Гедре Бальчитите.