В Литве возрастает заболеваемость гриппом, COVID-19 и ОРВИ

По данным НЦОЗ, общая заболеваемость 20-26 ноября составила 1404,1 случая на 100 тыс. жителей. Неделей ранее (13-19 ноября) – 1183,6 случая на 100 тыс жителей, сообщается в пресс-релизе.

Самые высокие показатели заболеваемости на прошлой неделе фиксировались в Вильнюсском уезде, самые низкие – в Утенском уезде. Также в Вильнюсе и в Вильнюсском районе, в Мариямполе, Казлу-Руде, Клайпеде, Каунасском и Ионавском районе был достигнут эпидемический уровень заболеваемости – превышен рубеж в 1500 случаев на 100 тыс. жителей не превышен.

По данным НЦОЗ на прошлой неделе из-за гриппа были госпитализированы 17 человек, из которых 8 – это дети, 1 – принадлежащий к возрастной группе 18-64 лет и 8 человек старше 65 лет. В отделениях интенсивной терапии лечатся 2 человека (старше 65 лет).