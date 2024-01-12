В Литве владельцы частных лесов присоединятся к протестам фермеров

 
в понедельник они проведут акцию протеста в Каунасском уезде
ELTA
ru.DELFI.lt
Ūkininkų protestas Vokietijoje sausio 8 d.
Ūkininkų protestas Vokietijoje sausio 8 d.
ФОТО: Vida Press
Владельцы частных лесов Литвы обещают присоединиться к протестам фермеров и в понедельник начать собственную акцию.

Как сообщает в пятницу Ассоциация частных лесовладельцев, в понедельник лесовладельцы проведут акцию протеста в Каунасском регионе.

"Продолжая акцию протеста фермеров, 15 января этого года с 10.00 утра лесовладельцы выедут на лесной технике на дороги Каунасского уезда", - говорится в сообщении ассоциации.

Сельскохозяйственный совет, организовавший в понедельник акцию зажжения костров, объявил, что в конце января фермеры продолжат протесты, и в Вильнюс отправится сельскохозяйственная техника. Согласно сообщению, к ним присоединятся лесовладельцы.

"В конце января лесовладельцы обещают присоединиться к акции, организованной фермерами, и отправиться на лесной технике в Вильнюс", - говорится в сообщении.

По словам ассоциации, в Литве ухудшаются условия ведения сельского хозяйства, их не устраивает новый режим ведения сельского хозяйства на охраняемых лесных территориях сети Natura 2000.

В ходе акции протеста будут требовать расширения охраняемых территорий только на государственных землях, также от учреждений потребуют объяснений, как используются доходы, полученные с налогообложения сырой древесины 5-процентным тарифом.

Ассоциация также заявляет, что будет добиваться запрета поставок биотоплива из третьих стран (в обход санкций) и потребует льгот на топливо, используемое в лесохозяйственной деятельности.

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