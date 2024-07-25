В Литве в следующем году хотят установить минимальную зарплату в размере 1038 евро

Если это решение будет принято, ММЗ увеличится на 114 евро, или 12 проц., а минимальная почасовая оплата увеличится до 6,35 евро, сейчас она составляет 5,65 евро.
По словам министерства, такое решение является компромиссом, основанным на мнениях, высказанных в Трехстороннем совете, предложениях Банка Литвы и обновленных экономических прогнозах.
В настоящее время ММЗ составляет 924 евро и составляет 43 проц. средней брутто-зарплаты, с 2021 г., когда она составляла 642 евро, она повысилась на 44 проц. Это самый быстрый рост ММЗ среди стран ОЭСР.
Министерство стремится избежать слишком быстрого повышения, поскольку слишком высокий показатель ММЗ будет означать, что компании-экспортеры больше не смогут продавать свою продукцию.
„Наша цель – последовательно, но осторожно увеличивать МЗ, одновременно поощряя работодателей-экспортеров переходить от конкуренции по более низкой цене к конкуренции с более высоким качеством“, - говорит временно исполняющий обязанности министра социальной защиты и труда Витаутас Шилинскас.
Трехсторонний совет договорился о повышении ММЗ, но не принял одно решение относительно размера ММЗ в 2025 г., поскольку по этому вопросу были представлены разные мнения: представители работников предлагали повышать ММЗ по согласованной формуле: т. е. на 15,8 проц. или до 1070 евро, представители работодателей согласились с предложением Банка Литвы – повышать ММЗ постепенно: с 2025 г. повысить ММЗ на 10 проц., до 1016 евро.
В связи с тем, что работодатели и работники не смогли договориться о конкретном размере ММЗ, Министерство социальной защиты и труда предлагает руководствоваться стратегией работодателей и Банка Литвы по достижению 50 проц. средней зарплаты не сразу, а в течение двух лет. С другой стороны, конкретная сумма предлагается выше той, которую хотели работодатели, поскольку согласно обновленным прогнозам, средняя заработная плата будет расти быстрее, чем планировалось в ходе обсуждений в Трехстороннем совете.
По предварительным расчетам министерства, если ММЗ будет установлена на уровне 1038 евро и будет применен такой же размер необлагаемых налогом доходов, что и в этом году, доход зарабатывающих ММЗ после вычета налогов увеличится на 69 евро и в следующем году составит 777 евро. Это больше, чем предварительно прогнозируемый в 2025 году относительный порог риска бедности – 732 евро.
В 2024 г. ММЗ повышена до 924 евро до вычета налогов, а размер необлагаемых налогом доходов – до 747 евро. Эти изменения обусловили, что доходы человека, зарабатывающего ММЗ, „на руки“ возросли на 75,22 евро и достигли 708,4 евро.