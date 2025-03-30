В Литве в скором времени начнутся рейды инспекторов: автомобили будут лишать техосмотра

Ранее сообщалось, что ежегодно будут проверять 9000–15 000 автомобилей. В прошлом году удалось проверить всего меньше полутысячи.

На вопрос портала Delfi, когда на дорогах появятся инспекторы, представители Департамента охраны окружающей среды не смогли дать точный ответ, но заверили, что проверки начнутся.

Минувшим летом инспекторы впервые выехали на улицы и проверяли автомобили, которые останавливали на дорогах – измеряли выхлопы, смотрели нет ли утечки жидкостей. Сообщается, что за три месяца проверили 472 транспортных средства в разных литовских городах. Ни один из них не превысил показатель загрязнения.

„Сколько конкретно будет проверено в этом году, не известно. Как и в прошлом году, проверки будут проходить в разных городах страны в светлое время суток“, – сказали представители департамента.

В декабре прошлого года появилась информация о том, что в парламенте рассматривается вопрос отказа от такой проверки, однако до сих пор решение не принято. Тогда сообщалось, что парламент вернется к этому вопросу на весенней сессии. Инспекция по охране природы уверяет, что эти проверки приносят пользу.

„Такие проверки действуют превентивно“, - говорят инспекторы.

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