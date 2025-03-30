В Литве в скором времени начнутся рейды инспекторов: автомобили будут лишать техосмотра

Минувшим летом инспекторы впервые выехали на улицы и проверяли автомобили, которые останавливали на дорогах – измеряли выхлопы, смотрели нет ли утечки жидкостей. Сообщается, что за три месяца проверили 472 транспортных средства в разных литовских городах. Ни один из них не превысил показатель загрязнения.
На вопрос портала Delfi, когда на дорогах появятся инспекторы, представители Департамента охраны окружающей среды не смогли дать точный ответ, но заверили, что проверки начнутся.
„Планируем начать проверки во второй половине весны“, – указали представители департамента.
Ранее сообщалось, что ежегодно будут проверять 9000–15 000 автомобилей. В прошлом году удалось проверить всего меньше полутысячи.
„Сколько конкретно будет проверено в этом году, не известно. Как и в прошлом году, проверки будут проходить в разных городах страны в светлое время суток“, – сказали представители департамента.
В декабре прошлого года появилась информация о том, что в парламенте рассматривается вопрос отказа от такой проверки, однако до сих пор решение не принято. Тогда сообщалось, что парламент вернется к этому вопросу на весенней сессии. Инспекция по охране природы уверяет, что эти проверки приносят пользу.
„Такие проверки действуют превентивно“, - говорят инспекторы.
Delfi напоминает, что проверяют легковые и другие автомобили с двигателями, работающими на дизельном топливе, бензине и газе. Чтобы данные были более точными, проверяют только автомобили с прогретым двигателем. Автомобили останавливают в безопасных местах, чтобы не мешать другим участникам движения.
Инспекторы Департамента охраны природы останавливают и движущиеся транспортные средства, за которыми могут ехать сзади. Для этого они включают синие огни, специальные сигналы и просят водителя остановиться с помощью громкоговорителя. Водитель обязан подчиниться.
За неповиновение грозит штраф в размере 850–1200 евро. В проверке участвуют минимум два инспектора (один может быть из другого ведомства). Инспекторы Департамента охраны природы одеты в униформу. Инспектор представляется водителю. По просьбе водителя инспектор предъявляет соответствующее удостоверение.
Водитель должен выйти из машины, чтобы в салоне можно было подключить диагностический автосканер. После подключения сканера водитель заводит двигатель и жмет на газ. Если в машине нет подключения к сканеру, то используют специальный адаптер, который считает обороты двигателя.
Концентрация загрязнений (CO2 или дыма) измеряется путем помещения в выхлопную трубу зонда. Результаты получают на месте проверки. После проверки водителю вручают акт о ее проведении.
Водитель не должен мешать работе специалистов, за нарушение этого правила ему грозит штраф – 80–780 евро, юридическим лицам – 320–1950 евро.
Напомним, что за эксплуатацию технически неисправных автомобиле грозит административная ответственность: физическим лицам – 100–300 евро (за повторное нарушение 300–500 евро), юридическим – 300–500 евро (за повторное нарушение – 600–900 евро).
За загрязнение окружающей среды химическими веществами грозят следующие штрафы: физическим лицам – 60–120 евро, а юридическим – 150–300 евро, за повторное нарушение – 500–1200 евро.
За первое нарушение грозит только предупреждение, однако техосмотр аннулируют.
С 1 августа 2024 года вступили в силу поправки к указу директора Литовской администрации безопасного транспорта, поэтому водителям дадут больше времени на устранение неполадок до отмены действия техосмотра. По новым правилам, на устранение неполадок дают 7 рабочих дней, если водитель ничего не исправит, техосмотр будет аннулирован. За 7 дней надо починить авто и пройти техосмотр.