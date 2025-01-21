2025.01.21 10:36

В Литве в прошлом году доноры сдали рекордное количество крови – 34 600 литров

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Kraujo donorystė
Kraujo donorystė
ФОТО: Esther Moreno / AlamyEsther Moreno / Alamy Stock Photo | Vida Press

Собранное за 2024 год количество донорской крови – рекордное за всю историю отечественного донорства крови. По данным Национального центра крови (НЦК), в прошлом году доноры сдали примерно на 6 проц. больше крови, чем в 2023 году, а всего было собрано 34,6 тыс. литров крови.

По словам директора НЦК Даумантаса Гутаускаса, рекордные цифры – результат многолетней работы НЦК, всех партнеров и доноров крови, а также огромного желания помочь.

„Хорошие результаты – не что иное, как отражение последовательной работы всех нас. В 2024 году мы организовали не одну успешную акцию по сдаче крови в десятках городов страны, вместе с нашими партнерами очень успешно организовали акции по профилактике диабета. Мы также раздавали донорам с дефицитом железа добавки для улучшения качества крови, что стимулировало доноров к возвращению для повторной сдачи крови. Мы начали использовать новейшее оборудование для рентгеновского облучения компонентов крови, что ускорило процесс снабжения пациентов кровью“, – говорит Д. Гутаускас в сообщении.

По подсчетам НЦК, в 2024 году общее число доноров крови составило 41,2 тыс., было сделано 76,9 тыс. донаций.

Между тем, общее число доноров крови в 2023 году было 40,1 тыс., было сделано 72,3 тыс. донаций, собрано более 32,5 тыс. литров крови. В 2022 году кровь сдали 38,3 тыс. доноров, было сделано почти 68 тыс. донаций, собрано чуть более 30,5 тыс. литров крови.

По данным НЦК, количество впервые обратившихся доноров в прошлом году было меньше, чем в 2023 году, но немногим больше, чем в 2022 году. Число тех, кто никогда не сдавал кровь, но решил внести свой вклад в спасение жизней и стал донором крови, в 2024 году составило 7,9 тыс. человек, тогда как в 2023 году их насчитывалось 8,4 тыс., а в 2022 году – более 7,8 тыс.

По итогам 2024 года, больше всего заказов на безвозмездно сданную донорскую кровь было отправлено в Шяуляйскую республиканскую больницу, Вильнюсскую университетскую больницу, Клайпедскую университетскую больницу, Паневежскую республиканскую больницу и Каунасскую больницу Литовского университета наук о здоровье (ЛУНО).

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