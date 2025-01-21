В Литве в прошлом году доноры сдали рекордное количество крови – 34 600 литров

Между тем, общее число доноров крови в 2023 году было 40,1 тыс., было сделано 72,3 тыс. донаций, собрано более 32,5 тыс. литров крови. В 2022 году кровь сдали 38,3 тыс. доноров, было сделано почти 68 тыс. донаций, собрано чуть более 30,5 тыс. литров крови.

По данным НЦК, количество впервые обратившихся доноров в прошлом году было меньше, чем в 2023 году, но немногим больше, чем в 2022 году. Число тех, кто никогда не сдавал кровь, но решил внести свой вклад в спасение жизней и стал донором крови, в 2024 году составило 7,9 тыс. человек, тогда как в 2023 году их насчитывалось 8,4 тыс., а в 2022 году – более 7,8 тыс.