В Литве в прошлом году доноры сдали рекордное количество крови – 34 600 литров

По словам директора НЦК Даумантаса Гутаускаса, рекордные цифры – результат многолетней работы НЦК, всех партнеров и доноров крови, а также огромного желания помочь.
„Хорошие результаты – не что иное, как отражение последовательной работы всех нас. В 2024 году мы организовали не одну успешную акцию по сдаче крови в десятках городов страны, вместе с нашими партнерами очень успешно организовали акции по профилактике диабета. Мы также раздавали донорам с дефицитом железа добавки для улучшения качества крови, что стимулировало доноров к возвращению для повторной сдачи крови. Мы начали использовать новейшее оборудование для рентгеновского облучения компонентов крови, что ускорило процесс снабжения пациентов кровью“, – говорит Д. Гутаускас в сообщении.
По подсчетам НЦК, в 2024 году общее число доноров крови составило 41,2 тыс., было сделано 76,9 тыс. донаций.
Между тем, общее число доноров крови в 2023 году было 40,1 тыс., было сделано 72,3 тыс. донаций, собрано более 32,5 тыс. литров крови. В 2022 году кровь сдали 38,3 тыс. доноров, было сделано почти 68 тыс. донаций, собрано чуть более 30,5 тыс. литров крови.
По данным НЦК, количество впервые обратившихся доноров в прошлом году было меньше, чем в 2023 году, но немногим больше, чем в 2022 году. Число тех, кто никогда не сдавал кровь, но решил внести свой вклад в спасение жизней и стал донором крови, в 2024 году составило 7,9 тыс. человек, тогда как в 2023 году их насчитывалось 8,4 тыс., а в 2022 году – более 7,8 тыс.
По итогам 2024 года, больше всего заказов на безвозмездно сданную донорскую кровь было отправлено в Шяуляйскую республиканскую больницу, Вильнюсскую университетскую больницу, Клайпедскую университетскую больницу, Паневежскую республиканскую больницу и Каунасскую больницу Литовского университета наук о здоровье (ЛУНО).