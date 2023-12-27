В Литве в ходе природоохранной акции "Охраняем лососевых рыб" выявлено 146 нарушений

 
ущерб природе составил более 31 000 евро
ELTA
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Bendras Valstybinių miškų urėdijosmiškininkų, policijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos ir Aplinkos apsaugos departamentodarbuotojų reidas
Bendras Valstybinių miškų urėdijosmiškininkų, policijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos ir Aplinkos apsaugos departamentodarbuotojų reidas
ФОТО: VĮ Valstybinių miškų urėdija
За почти трехмесячную природоохранную акцию "Охраняем лососевых рыб" экологи выявили 146 нарушений, ущерб природе от которых составляет более 31 000 евро.

По данным Департамента охраны окружающей среды (ДООС), с сентября по ноябрь было проведено 279 рейдов, проверено 1262 рыбака-любителя и 46 рыбаков-промысловиков.

За время акции с начала сентября по 20 ноября было выявлено 146 нарушений правил любительского рыболовства, из них 80 – серьезные.

Также зафиксировано два коммерческих рыболовства и 39 других нарушений в сфере природоохраны.

По словам директора Департамента охраны живой природы Манте Раманаускене, цель акции заключалась в предотвращении и выявлении серьезных нарушений рыболовства.

"Мы активно собирали информацию, сотрудничали с неправительственными организациями, гражданским обществом, проводили рейды по усадьбам подозреваемых лиц, на рынках, чтобы не допустить использования запрещенных рыболовных снастей", – цитируется в пресс-релизе М. Раманаускене.

По данным ДООС, большинство выявленных нарушений было совершено с использованием запрещенных любительских рыболовных снастей.

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