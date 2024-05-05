2024.05.05 17:02

В Литве в этом году жертвам преступлений выделено полмиллиона евро

 
ru.DELFI.lt
Asociatyvioji nuotr.
Asociatyvioji nuotr.
ФОТО: Shutterstock
В Литве существует система помощи жертвам преступлений и службы экстренной помощи. В настоящее время в стране действуют 23 аккредитованные службы помощи жертвам преступлений, сообщает Министерство социальной защиты и труда.

Жертва преступления может обратиться в любую из служб помощи. В общей сложности в прошлом году жертвам было оказано около 15 000 различных услуг. В этом году на оказание аккредитованной помощи из государственного бюджета выделено 500 000 евро.

В 2023 году в службах помощи было зарегистрировано 2690 жертв преступлений, из которых 2622 согласились принять предложенную помощь.

Различные услуги были предоставлены 1688 женщинам, 846 мужчинам и 88 детям. Из них 164 человека были инвалидами, а 488 человек пожелали остаться неизвестными. В общей сложности было оказано около 15 000 различных услуг. В среднем на одного человека приходилось 6 услуг.

Какая помощь оказывается?

Служба помощи, получив данные жертвы от учреждения, с которым она впервые связалась, или от лица, непосредственно обратившегося в службу помощи, организует и предоставляет помощь в соответствии с индивидуальными потребностями жертвы и потребностями, обусловленными совершенным преступлением.

В частности, они предоставляют информацию о правах жертвы и учреждениях, которые могут обеспечить их соблюдение. Служба поддержки оценивает потребности жертвы в результате преступления, совместно с ней разрабатывает план мер по оказанию помощи и организует ее предоставление. Служба поддержки оказывает или организует эмоциональную и психологическую поддержку, при необходимости предоставляет временное жилье, предоставляет информацию об учреждениях и организациях социального обслуживания, медицинских услугах и другой помощи.

Кто может обратиться и получить помощь?

Лица, ставшие жертвами любого вида преступлений, а также члены семьи и близкие родственники лиц, погибших в результате уголовного преступления, имеют право на всестороннюю помощь, предоставляемую службой экстренной помощи.

Помощь оказывается независимо от того, подал ли пострадавший жалобу, заявление или отчет об уголовном преступлении в компетентный государственный или муниципальный орган. Помощь жертвам оказывается на конфиденциальной основе. Это одно из основных прав жертв. Помощь также предоставляется бесплатно.

Человек может обратиться в любую национальную службу помощи, не обязательно по месту жительства. Службы помощи также могут организовать помощь на расстоянии.

Как найти службу помощи?

Первым пунктом обращения за информацией и помощью являются: управление предварительного следствия, прокуратура или суд, Центр общей помощи (тел. 112), муниципальная администрация, управление социального обеспечения, любое образовательное или медицинское учреждение, Государственное управление по защите прав ребенка и Управление по усыновлению.

Аккредитованные службы помощи жертвам можно найти здесь.

Контактные данные служб, оказывающих эмоциональную и психологическую поддержку по телефону и онлайн, можно найти здесь.

Помощь жертвам преступлений – здесь и здесь.

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