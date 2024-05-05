В Литве в этом году жертвам преступлений выделено полмиллиона евро

Жертва преступления может обратиться в любую из служб помощи. В общей сложности в прошлом году жертвам было оказано около 15 000 различных услуг. В этом году на оказание аккредитованной помощи из государственного бюджета выделено 500 000 евро.

В 2023 году в службах помощи было зарегистрировано 2690 жертв преступлений, из которых 2622 согласились принять предложенную помощь.

Различные услуги были предоставлены 1688 женщинам, 846 мужчинам и 88 детям. Из них 164 человека были инвалидами, а 488 человек пожелали остаться неизвестными. В общей сложности было оказано около 15 000 различных услуг. В среднем на одного человека приходилось 6 услуг.

Какая помощь оказывается?