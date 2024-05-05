В Литве в этом году жертвам преступлений выделено полмиллиона евро

Жертва преступления может обратиться в любую из служб помощи. В общей сложности в прошлом году жертвам было оказано около 15 000 различных услуг. В этом году на оказание аккредитованной помощи из государственного бюджета выделено 500 000 евро.
В 2023 году в службах помощи было зарегистрировано 2690 жертв преступлений, из которых 2622 согласились принять предложенную помощь.
Различные услуги были предоставлены 1688 женщинам, 846 мужчинам и 88 детям. Из них 164 человека были инвалидами, а 488 человек пожелали остаться неизвестными. В общей сложности было оказано около 15 000 различных услуг. В среднем на одного человека приходилось 6 услуг.
Какая помощь оказывается?
Служба помощи, получив данные жертвы от учреждения, с которым она впервые связалась, или от лица, непосредственно обратившегося в службу помощи, организует и предоставляет помощь в соответствии с индивидуальными потребностями жертвы и потребностями, обусловленными совершенным преступлением.
В частности, они предоставляют информацию о правах жертвы и учреждениях, которые могут обеспечить их соблюдение. Служба поддержки оценивает потребности жертвы в результате преступления, совместно с ней разрабатывает план мер по оказанию помощи и организует ее предоставление. Служба поддержки оказывает или организует эмоциональную и психологическую поддержку, при необходимости предоставляет временное жилье, предоставляет информацию об учреждениях и организациях социального обслуживания, медицинских услугах и другой помощи.
Кто может обратиться и получить помощь?
Лица, ставшие жертвами любого вида преступлений, а также члены семьи и близкие родственники лиц, погибших в результате уголовного преступления, имеют право на всестороннюю помощь, предоставляемую службой экстренной помощи.
Помощь оказывается независимо от того, подал ли пострадавший жалобу, заявление или отчет об уголовном преступлении в компетентный государственный или муниципальный орган. Помощь жертвам оказывается на конфиденциальной основе. Это одно из основных прав жертв. Помощь также предоставляется бесплатно.
Человек может обратиться в любую национальную службу помощи, не обязательно по месту жительства. Службы помощи также могут организовать помощь на расстоянии.
Как найти службу помощи?
Первым пунктом обращения за информацией и помощью являются: управление предварительного следствия, прокуратура или суд, Центр общей помощи (тел. 112), муниципальная администрация, управление социального обеспечения, любое образовательное или медицинское учреждение, Государственное управление по защите прав ребенка и Управление по усыновлению.
Аккредитованные службы помощи жертвам можно найти здесь.
Контактные данные служб, оказывающих эмоциональную и психологическую поддержку по телефону и онлайн, можно найти здесь.