2024.09.21 11:27

В Литве в этом году зарегистрировано 8 случаев лихорадки денге

 
ELTA
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лихорадка
лихорадка
ФОТО: EPA-ELTAMOISE KASEREKA | Epa - Elta

В этом году в Литве зарегистрировано восемь случаев инфекции вирусной лихорадки денге.

По данным Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ), заболеваемость этим болезнью, переносимой комарами, в последние годы растет во всем мире.

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, в этом году в 86 странах мира зарегистрировано более 12 млн случаев лихорадки денге (в том числе 8 тыс. летальных). Больше всего случаев заболевания (более 11 млн) зарегистрировано в Северной и Южной Америке.

Лихорадка денге распространена в различных странах с тропическим и субтропическим климатом в Северной и Южной Америке, Африке, Южной и Юго-Восточной Азии, а также в западной части Тихого океана.

По словам специалистов, хотя большинство пациентов, инфицированных этим заболеванием, выздоравливают самостоятельно с легкими симптомами, такими как тошнота, рвота, сыпь и боль, у некоторых пациентов заболевание прогрессирует и может развиться тяжелая форма.

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