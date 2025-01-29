В Литве в этом году зафиксирован третий рекорд суточной температуры

Литовская гидрометеорологическая служба сообщает, что, по предварительным данным, 28 января был зафиксирован рекорд этого дня. В Калварии воздух прогрелся до 11,0°C. Ранее воздух до 10 градусов прогревался только в марте.

Прежний рекорд 28 января был установлен 42 года назад (в 1983 году) в Лаздияй. Тогда воздух прогрелся до 8,4°C.

В 2024 году было установлено 18 температурных рекордов, в 2023 г. – 16, в 2022 г. – 13, а в 2021 г. – 6.