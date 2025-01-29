2025.01.29 07:02

В Литве в этом году зафиксирован третий рекорд суточной температуры

 
ru.DELFI.lt
Žiemiški orai
Žiemiški orai
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

Еще не завершился первый месяц нового года, а зафиксирован третий рекорд тепла.

Литовская гидрометеорологическая служба сообщает, что, по предварительным данным, 28 января был зафиксирован рекорд этого дня. В Калварии воздух прогрелся до 11,0°C. Ранее воздух до 10 градусов прогревался только в марте.

Прежний рекорд 28 января был установлен 42 года назад (в 1983 году) в Лаздияй. Тогда воздух прогрелся до 8,4°C.

Aukščiausia sausio 28-osios oro temperatūra ir meteorologijos stotys, kuriose oras sušilo labiausiai.

В 2024 году было установлено 18 температурных рекордов, в 2023 г. – 16, в 2022 г. – 13, а в 2021 г. – 6.

В конце недели начнется февраль, в первые дни февраля прогнозируют похолодание.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии