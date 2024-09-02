2024.09.02 10:05

В Литве в этом году учебные заведения примут около 500 000 учащихся

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Rugsėjo 1-oji
Rugsėjo 1-oji
ФОТО: Julius Kalinskas | Elta

Новый учебный год в учебных заведениях Литвы начнут около полумиллиона школьников и студентов.

По данным Министерства образования, науки и спорта (МОНС), в этом году в общеобразовательных школах будут учиться почти 362 тыс. учащихся. Из них более 30 тыс. – первоклассники. Их в общеобразовательных школах в этом году почти на тысячу меньше, чем в прошлом году.

Как сообщает министерство, количество молодых людей в центрах профессионального обучения будет аналогично прошлому году и составит почти 34 тыс. человек.

Как указывает МОНС, количество студентов в этом году остается примерно таким же. ВУЗы надеются принять более 100 тыс. молодых людей.

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Delfi
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