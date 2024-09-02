В Литве в этом году учебные заведения примут около 500 000 учащихся

По данным Министерства образования, науки и спорта (МОНС), в этом году в общеобразовательных школах будут учиться почти 362 тыс. учащихся. Из них более 30 тыс. – первоклассники. Их в общеобразовательных школах в этом году почти на тысячу меньше, чем в прошлом году.
Как сообщает министерство, количество молодых людей в центрах профессионального обучения будет аналогично прошлому году и составит почти 34 тыс. человек.
Как указывает МОНС, количество студентов в этом году остается примерно таким же. ВУЗы надеются принять более 100 тыс. молодых людей.
Оставить комментарий Читать комментарии