В Литве в этом году учебные заведения примут около 500 000 учащихся

По данным Министерства образования, науки и спорта (МОНС), в этом году в общеобразовательных школах будут учиться почти 362 тыс. учащихся. Из них более 30 тыс. – первоклассники. Их в общеобразовательных школах в этом году почти на тысячу меньше, чем в прошлом году.