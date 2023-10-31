В Литве в бюджете следующего года на учебники школ национальных меньшинств просят предусмотреть 1,57 млн евро

Члены Сейма, зарегистрировавшие такое предложение к проекту бюджета на следующий год, говорят, что запрошенная сумма позволила бы обеспечивать учебниками в течение 3 календарных лет: 2024 г., 2025 г., 2026 г.

По словам Р. Тамашунене, ежегодно можно приобрести 104 тыс. 166 учебников по географии, физике, математике, химии, биологии. "Запрошенная сумма покроет только расходы на приобретение необходимых учебников по предметам, не включая учебные пособия", - сказала Elta Р. Тамашунене.