В Литве в бюджете следующего года на учебники школ национальных меньшинств просят предусмотреть 1,57 млн евро

Члены Сейма, зарегистрировавшие такое предложение к проекту бюджета на следующий год, говорят, что запрошенная сумма позволила бы обеспечивать учебниками в течение 3 календарных лет: 2024 г., 2025 г., 2026 г.
По словам Р. Тамашунене, ежегодно можно приобрести 104 тыс. 166 учебников по географии, физике, математике, химии, биологии. "Запрошенная сумма покроет только расходы на приобретение необходимых учебников по предметам, не включая учебные пособия", - сказала Elta Р. Тамашунене.
По ее словам, после обновления содержания образования перед общеобразовательными школами возникла проблема обеспечения учебниками. По словам парламентария, для школ национальных меньшинств эта проблема стоит вдвойне острее, как с точки зрения продолжительности реализации, так и с точки зрения нехватки средств.
"Приоритетной задачей школы национальных меньшинств и связывающие их организации называют перевод учебников по предметам 1-10 классов: истории, географии, физики, математики, химии, биологии на польский, русский, белорусский языки и их приобретение.
По нашим расчетам, для обеспечения школ национальных меньшинств на их языке обучения (1-10 классы) необходимо 73 переведенных предметных учебника (две части) и 69 учебников (две части) на литовском языке. По примерным подсчетам, общая потребность во всех предметных учебниках, переведенных на языки национальных меньшинств и литовский (1-10 классы), составит около 312,5 тыс. экземпляров.
На приобретение всех учебников потребовалось бы выделить более 6,3 млн. евро. В среднем стоимость 1 экземпляра составляет около 20 евро (учебник на литовском языке стоит около 17 евро, а переведенный (например, на польский) – около 23 евро)", - говорит заместитель старосты Смешанной группы членов Сейма Р. Тамашунене.
Она отмечает, что при нынешнем уровне финансирования на обеспечение школ национальных меньшинств учебниками и оборудованием потребуется более 12 лет.
"Внесенное предложение обеспечит снабжение учебниками в 2024-2026 годах. Ежегодно будет закупаться 104 166 учебников, поэтому необходимо выделить дополнительно 1,57 млн. евро", - говорят Р. Тамашунене и Ч. Ольшевский.
Госбюджет на 2024 г. парламентарии намерены принять 5 декабря.