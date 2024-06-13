В Литве в армию будут призывать сразу после школы

За законопроект проголосовали 85 депутатов, 3 были против, 14 воздержались. Хотя в прошлом году Министерство обороны подготовило предложение, предусматривающее альтернативные варианты службы для студентов университетов, эта идея встретила решительный отпор со стороны образовательного сообщества и некоторых молодежных организаций.



По этой причине в пересмотренном законопроекте отказались от идеи включения в призывной список нынешних студентов и решили призывать молодежь сразу после окончания школы. О том, что они будут призваны в армию, им сообщат в 17 лет во время прохождения медосмотра.



После получения повестки они не смогут поступить в высшие учебные заведения пока не пройдут военную службу.



Будущие 17-летние подростки будут проходить обследование уже в 2025 году, а в 2026 году, когда реформа призыва вступит в силу, они уже могут быть включены в списки призывников.