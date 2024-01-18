В Литве в 2023 году увеличилось число ДТП со смертельным исходом

Согласно сообщению полиции, статистика дорожно-транспортных происшествий за последние несколько лет показывает, что, хотя количество смертей на дорогах в прошлом году выросло, оно не достигло допандемического периода.

В 2023 году дорожно-транспортных происшествий произошло всего на несколько больше, количество пострадавших было немного меньше, но по сравнению с 2022 годом погибло примерно на 30% больше людей.

По данным Информационной системы о дорожно-транспортных происшествиях на 15 января 2024 г., в 2023 году в дорожно-транспортных происшествиях в Литве погибло 160 человек.

В прошлом году на дорогах страны погибло примерно на 14% меньше людей, чем в 2019 году, но по сравнению с 2022 годом количество погибших в прошлом году выросло более чем на 30%, а по сравнению с 2021 годом – на 9%.

Число смертей на 1 млн жителей в прошлом году выросло до 55