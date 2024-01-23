В Литве увеличилась общая заболеваемость гриппом

На прошлой неделе (15-21 января) в Литве общий показатель заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19 составил 1 309,9 случая на 100 тыс. жителей.

На прошлой неделе самый низкий уровень заболеваемости был зарегистрирован в Таурагском уезде, самый высокий – в Вильнюсском уезде.

По данным НЦОЗ, эпидемический уровень заболеваемости достигнут в семи муниципалитетах. Неделю назад таких муниципалитетов было два. На сегодняшний день ни один муниципалитет не объявил об эпидемии.

На прошлой неделе в Литве из-за гриппа были госпитализированы 93 человека, в том числе 63 ребенка (в возрасте 0-17 лет), 7 взрослых (18-64 года) и 23 человека старше 65 лет. В отделении интенсивной терапии лечились 8 человек, три из которых – это дети.

На прошлой неделе зарегистрировано два случая смерти от гриппа. Люди были в возрастных группах 60-69 и 80-89 лет, оба имели хронические заболевания, они не были привиты вакциной от сезонного гриппа. Всего в этом сезоне гриппа зарегистрировано 6 случаев смерти от гриппа.