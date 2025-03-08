2025.03.08 07:02

В Литве установлен новый рекорд: в Друскининкай воздух прогрелся до 16,3 градуса

 
ELTA
ru.DELFI.lt

В пятницу в Литве метеорологи зафиксировали новый рекорд тепла в этом году. Самая высокая температура была зафиксирована в Друскининкай.

„По предварительным данным, 7 марта зафиксирован новый рекорд самой высокой температуры воздуха. В Друскининкай воздух прогрелся до 16,3°C. Предыдущий рекорд для этого дня был зафиксирован ровно 50 лет назад (07.03.1975) в Кибартай, когда воздух прогрелся до 12,1°C (т. е. было на целых 4,2 градуса холоднее, чем сегодня)“, - сообщила Литовская гидрометеорологическая служба в социальной сети.

По ее словам, это восьмой рекорд самой высокой температуры воздуха в этом году.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии