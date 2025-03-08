В Литве установлен новый рекорд: в Друскининкай воздух прогрелся до 16,3 градуса

„По предварительным данным, 7 марта зафиксирован новый рекорд самой высокой температуры воздуха. В Друскининкай воздух прогрелся до 16,3°C. Предыдущий рекорд для этого дня был зафиксирован ровно 50 лет назад (07.03.1975) в Кибартай, когда воздух прогрелся до 12,1°C (т. е. было на целых 4,2 градуса холоднее, чем сегодня)“, - сообщила Литовская гидрометеорологическая служба в социальной сети.