В Литве установится бесснежная зима

Будет дуть восточный, северо-восточный ветер. Легкий морозец будет держаться весь день – температура не будет подниматься выше 0–5 градусов мороза. В столице в понедельник без осадков, днем будет около 4 градусов мороза.

Во вторник погода почти не изменится. И ночью и днем будет облачно с небольшими прояснениями. Осадков не ожидается. Усилится ветер. Ночью будет 5–10 градусов мороза, местами еще ниже. Днем, как и в понедельник будет 0–5 градусов мороза.

В среду воздух станет еще суше. Без осадков. Ветер ослабеет. Ночью будет 7–12, на Куршской косе 4–6 градусов мороза. Днем солнце прогреет воздух до 3 градусов мороза на востоке Аукштайтии и 2 градусов тепла у моря.