В Литве установится бесснежная зима

Будет дуть восточный, северо-восточный ветер. Легкий морозец будет держаться весь день – температура не будет подниматься выше 0–5 градусов мороза. В столице в понедельник без осадков, днем будет около 4 градусов мороза.
Во вторник погода почти не изменится. И ночью и днем будет облачно с небольшими прояснениями. Осадков не ожидается. Усилится ветер. Ночью будет 5–10 градусов мороза, местами еще ниже. Днем, как и в понедельник будет 0–5 градусов мороза.
В среду воздух станет еще суше. Без осадков. Ветер ослабеет. Ночью будет 7–12, на Куршской косе 4–6 градусов мороза. Днем солнце прогреет воздух до 3 градусов мороза на востоке Аукштайтии и 2 градусов тепла у моря.
Зона высокого давления сохранится и в четверг, поэтому в этот день ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью будет 6–11, у моря 3–5 градусов мороза, днем будет от 2 градусов мороза на северо-востоке до 3 градусов тепла на юго-западе страны.
В пятницу будет пасмурно. Местами, наибольшая вероятность на востоке, выпадет небольшой снег. Ночью 4–9 градусов мороза. Днем на северо-востоке 2–4 градуса мороза, на остальной части территории страны - чуть ниже нуля, а у моря - выше нуля.
По новейшим данным, циклоны минуют Литву и в выходные. Ждет спокойная погода, без особых осадков, однако ночью и днем будет немного холоднее.