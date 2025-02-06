В Литве установилась зимняя погода: прогнозируют рекордное в этом году похолодание

Во многих районах Литвы прогнозируют осадки, в основном небольшие: на западе небольшой дождь, в центральной и восточной части смешанные осадки, возможен небольшой снег. Местами гололед, ледяной дождь, утром в некоторых районах прогнозируют туман. Днем будет 1–6 градусов тепла, на востоке страны – 0–2 градуса мороза.

В ночь на пятницу местами ожидаются осадки, в основном мокрый снег и дождь. Кое-где прогнозируют гололед. Ночью будет 0-5 градусов мороза. На северо-востоке может быть прохладнее.