2025.02.06 07:26

В Литве установилась зимняя погода: прогнозируют рекордное в этом году похолодание

 
ru.DELFI.lt
Į šalį vėl sugrįžo žiema
Į šalį vėl sugrįžo žiema
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

В четверг атмосферное давление изменится незначительно, однако чуть-чуть поднимется. Будет облачно, однако местами ненадолго выглянет солнце.

Во многих районах Литвы прогнозируют осадки, в основном небольшие: на западе небольшой дождь, в центральной и восточной части смешанные осадки, возможен небольшой снег. Местами гололед, ледяной дождь, утром в некоторых районах прогнозируют туман. Днем будет 1–6 градусов тепла, на востоке страны – 0–2 градуса мороза.

В ночь на пятницу местами ожидаются осадки, в основном мокрый снег и дождь. Кое-где прогнозируют гололед. Ночью будет 0-5 градусов мороза. На северо-востоке может быть прохладнее.

В конце недели вероятность осадков невелика. Местами ожидается гололед, сохранится холодный ветер. Станет прохладнее, но у моря по-прежнему будет выше 0.

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