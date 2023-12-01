В Литве установилась зимняя погода, есть хорошие новости

На севере страны возможен небольшой снег, у моря мокрый снег. Днем будет 0-5 градусов мороза, а у моря – 1-3 градуса тепла.

В субботу погода почти не изменится. Будет облачно, новой порции осадков избежать не удастся. Ночью на большей части территории страны а днем местами выпадет небольшой снег. Ночью на западе возможен туман. Ночью будет 4-9, местами 10-12 градусов мороза, днем 0-5 градусов мороза, на косе до 2 градусов тепла.

В воскресенье погода будет похожей. Ночью местами возможен небольшой снег, днем осадков будет больше и распространятся они на большую часть районов, однако осадки не будут обильными. Ночью будет 3-8, местами до 10 градусов мороза, днем 1-6 градусов мороза.

В понедельник во многих районах возможен небольшой снег. Ночью будет 4-9, местами 10-12 градусов мороза, на косе чуть ниже нуля. Днем будет 1-6 градусов мороза, у моря 0-2 градуса тепла.