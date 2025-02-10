В Литве – тысячи мигрантов из Центральной Азии: что намерена делать новая власть

Политики видят и другие проблемы, связанные с этой группой мигрантов. Как их будет решать и будет ли решать новая власть?
Похоже, нынешние власти намерены ограничивать въезд мигрантов, включая и мигрантов из Средней Азии. С 2024 года в Литве был ужесточен порядок въезда таких мигрантов. Соцмин обещает следить за действующим порядком, если надо, ужесточить его.
Новые власти подчеркивают, что могут появиться иные правила въезда для граждан стран Средней Азии и других регионов, если изменится геополитическая ситуация и появятся угрозы для безопасности Литвы.
„Однако сейчас нет никаких особых ограничений для приезжих из Средней Азии“, – сказала Delfi вице-министр социальной защиты и труда Аушра Путк.
Недавно глава Департамента госбезопасности Дарюс Яунишкис обратил внимание на рост числа мигрантов из Средней Азии. Он сказал, что пока нет опасности со стороны этих мигрантов, но заметил, что иммигранты из мусульманских стран склонны в будущем к радикализму.
„Мы пока не видим опасности, ни сегодня, ни завтра. Но видим склонность к радикализму, они приезжают с определенным антисемитским, антизападным настроем“, – сказал он в октябре 2024 года в интервью телеканалу LNK.
По данным на 1 января 2025 года, действующий вид на жительство в Литве есть у 9052 мигрантов. Это четвертая по численности диаспора иностранцев после украинцев, белорусов и россиян.
Кроме того, в Литве проживает 6678 граждан Таджикистана, 5324 – Киргизии, 4713 – Азербайджана, 3277 – Казахстана и 58 Туркменистана.
Глава Департамента миграции Эвелина Гудзинскайте сказала, что большая часть этих людей получает вид на жительство по работе. Есть и те, кто приезжает учиться или жить с членами семьи.
„Абсолютное большинство выполняет простую работу, представителей с высокой квалификацией там практически нет. Приезжает и какое-то количество членов их семей.
Что касается Казахстана и Азербайджана, то оттуда приезжает немало студентов в наши вузы“, – сказала Гудзинскайте.
Представитель либералов Андрюс Багдонас считает, что эти мигранты могут приезжать в Литву, если на самом деле будут выполнять ту работу, на которой не хотят работать местные жители.
„Если есть рабочие места, на которые литовцы не идут, а работодателям нужны люди этих профессий, скажем, водители большегрузных машин, то понятно, что мы должны дать бизнесу возможность нанять человека, который, возможно, даже не будет жить в Литве, а будет ездить по Европе и возить грузы. Такую интеграцию и такие приглашения я бы одобрил“, – сказал он.
Однако, по имеющимся у него данным, некоторые мигранты приезжают работать, например, дальнобойщиками, а на деле идут на другие работы.
„Если бы они выполняли эту работу, мы бы их в Литве почти не видели, они бы возили грузы по ЕС. В Литве их не было бы в таком количестве“, – сказал Багдонас, заметив, что они работают, к примеру, таксистами.
Чтобы этого не было, по мнению политика, надо менять законы. Он считает, что мигрантов должны обязать определенное время отработать на той позиции и в той компании, куда они приехали.
„Не должны люди пользоваться недостатками закона, приезжать и заниматься другой деятельностью, другим бизнесом, где работников достаточно“, – прибавил политик.
Багдонас видит иную проблему - мигранты из стран Средней Азии представляют иную культуру. „Пока их было немного, угрозы нашим жителям и культуре в целом не было. Но сейчас, когда видишь, как культуру вождения, так и общения, особенно с женщинами, какую они привезли в Литву, меня это не радует“, – сказал он заметив, что этим вопросам больше внимания должна уделять полиция.
Депутат Витаутас Синица считает, что в Литву надо впускать как можно меньше мигрантов, неважно из каких стран. По его словам, мигрантам в Литве не обеспечивают равноценные безопасные условия труда, как у граждан.
„Факт, что бывают ситуации, когда работников нет, их надо привозить. Но факт и то, о чем говорят профсоюзы, что люди из-за границы чаще будут работать за более низкую плату, их легче уволить, они не знают своих прав, этим они привлекательны. Не могу говорить, что все случаи такие, но забота ответственных ведомств – Инспекции по труду, Службы занятости и др. – необязательно удовлетворять желание ввезти как можно больше работников, а смотреть, как можно обойтись без ввоза“, – сказал Синица.
„Меньше мигрантов лучше, чем больше мигрантов“, – продолжил он.
По его словам, проблема в том, что Литва неспособна интегрировать иммигрантов: они не заинтересованы в изучении литовского языка, поскольку они владеют русским и этого им достаточно, государство не прилагает усилий, чтобы мигранты учили литовский, не требует знания языка.
„Когда государство не требует, общество не требует – мы все почему-то, если владеем русским, склонны приспособиться и создать удобные условия для общения на русском – вот люди и не учат язык“, – сказал Синица.
По его мнению, ситуация улучшилась бы, если бы в Литве были учебные учреждения только на литовском языке. Для этого надо упразднить школы с русским языком обучения.
„Школы с русским языком обучения - это один из постсоветских факторов, привлекающих приезжать в Литву, здесь легко, намного легче, чем где-то еще, влиться в общество, не меняя привычек, не интегрируясь. Просто приезжаю, могу работать много где, особенно в Вильнюсе, могу договориться по-русски, отдать детей в русский детский сад, школу. Не должно быть такой возможности. JiЭто мешает интеграции в Литве“, – считает политик.
Он также согласился с угрозой радикализма и исламистских терактов, что уже фиксируется в разных странах Запада.
„И это культурная разница, не просто религиозная“, – прибавил депутат.
„Все эти страны - это места, где высок уровень коррупции, там подделывают документы о квалификации, опыте работы, там нормально не платить налоги. Если приезжают заработать и уехать, то тем более мышление искажено: заработаю, не заплачу, особенно если речь идет о персональном бизнесе. Налоги ведь надо потом платить, а ты уедешь к тому времени.
Одним словом, это связано с низким стандартом качества работы, здесь меньше уверенности в квалификации людей, больше риск коррупции <...>. Я думаю, все это ярче выражено в странах Средней Азии, чем в случае с работниками из Беларуси. Но с белорусами есть иной риск – геополитический“, – заметил Синица.
Он призывает иными способами решать вопрос нехватки рабочей силы в Литве, поскольку, по его мнению, тех мигрантов, которые уже есть в стране, никак не удастся интегрировать.
Синица также считает, что в интеграции должно быть задействовано не только государство, но и работодатели.
„Если человек приехал работать, если конкретный работодатель решил, что ему выгоднее привезти человека из-за границы, то работодатель и должен платить за курсы литовского. Государство должно их организовывать, может еще и курсы по другим нормам (истории), но платить за них должен работодатель <...>. Сейчас получается, что работодатель получает пользу - работник дешевле, его легче уволить, а расходы оплачивает общество. Это надо менять“, – сказал Синица.
Министр социальной защиты и труда Инга Ругинене сказала, что мигрантов из Средней Азии стало больше, потому что до 1 января 2025 года их ввоз не ограничивался. Сейчас установлена квота.
В интервью на LRT министр дала понять, что выступает за дальнейшее сокращение числа мигрантов. По ее словам, это необходимо, поскольку службы не в силах проверить въезжающих на возможные угрозы, кроме того, работодатели иногда используют мигрантов, нечестно себя ведут с ними, и потому, что „дешевая рабочая сила тормозит повышение стандарта и рост зарплат“.
„Приоритет – высококвалифицированные работники, которых сложно подготовить в Литве и если такие люди приезжают, у них другие зарплаты.
Второе – дешевая рабочая сила. Почему мы говорим, что миграция должна контролироваться – мы должны знать, где работает и как перемещается приехавший в Литву человек“, – сказала министр.
Социал-демократ Лауринас Шедвидис, как и Багдонас, указал на проблему, когда мигранты приезжают на одну работу, а потом занимаются другим.
Правда, по его словам, с мая этого года ситуация должна изменится, поскольку вступят поправки к законам.
„В мае вступят в силу более жесткие правила. Вероятно, эта дыра в законе, которой пользуются мигранты, которая касается узаконивания водительского удостоверения в ЕС, затянется, злоупотреблений станет меньше“, – сказал Delfi политик.
Шедвидис считает, что в стране должен быть „зеленый коридор“ для людей таких профессий, работников которых не хватает, например, для медсестер.
Он также считает, что надо ограничивать въезд неквалифицированной или менее квалифицированной рабочей силы. Однако Литва нуждается, например, в работниках промышленного сектора.
Шедвидис предлагает не привозить работников только из определенных регионов, чтобы не формировались мигрансткие гетто, в которых люди не заинтересованы изучать литовский язык.
Политик считает, что об интеграции приезжих работников должно заботиться государство, а не работодатели. Он считает, что нужно изучение литовского, а как минимум в сфере обслуживания говорить должны только по-литовски.
Вице-министр социальной защиты и труда Птук заверила, что министерство считает, что интеграция иностранцев необходима, включая обучение литовскому. Она подчеркнула, что важно участие работодателей.
„Сейчас изучению литовского способствуют программы Службы занятости, в некоторых муниципалитетах организуют отдельные проекты.
Участие работодателей важно, а в будущем станет еще актуальнее, ведь с 2026 года иностранцы в сфере обслуживания должны будут пользоваться литовским языком“, – заметила Птук.