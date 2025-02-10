В Литве – тысячи мигрантов из Центральной Азии: что намерена делать новая власть

„Однако сейчас нет никаких особых ограничений для приезжих из Средней Азии“, – сказала Delfi вице-министр социальной защиты и труда Аушра Путк.

Новые власти подчеркивают, что могут появиться иные правила въезда для граждан стран Средней Азии и других регионов, если изменится геополитическая ситуация и появятся угрозы для безопасности Литвы.

Похоже, нынешние власти намерены ограничивать въезд мигрантов, включая и мигрантов из Средней Азии. С 2024 года в Литве был ужесточен порядок въезда таких мигрантов. Соцмин обещает следить за действующим порядком, если надо, ужесточить его.

Политики видят и другие проблемы, связанные с этой группой мигрантов. Как их будет решать и будет ли решать новая власть?

По данным на 1 января 2025 года, действующий вид на жительство в Литве есть у 9052 мигрантов. Это четвертая по численности диаспора иностранцев после украинцев, белорусов и россиян.

„Мы пока не видим опасности, ни сегодня, ни завтра. Но видим склонность к радикализму, они приезжают с определенным антисемитским, антизападным настроем“, – сказал он в октябре 2024 года в интервью телеканалу LNK.

Недавно глава Департамента госбезопасности Дарюс Яунишкис обратил внимание на рост числа мигрантов из Средней Азии. Он сказал, что пока нет опасности со стороны этих мигрантов, но заметил, что иммигранты из мусульманских стран склонны в будущем к радикализму.

„Если есть рабочие места, на которые литовцы не идут, а работодателям нужны люди этих профессий, скажем, водители большегрузных машин, то понятно, что мы должны дать бизнесу возможность нанять человека, который, возможно, даже не будет жить в Литве, а будет ездить по Европе и возить грузы. Такую интеграцию и такие приглашения я бы одобрил“, – сказал он.

Представитель либералов Андрюс Багдонас считает, что эти мигранты могут приезжать в Литву, если на самом деле будут выполнять ту работу, на которой не хотят работать местные жители.

Что касается Казахстана и Азербайджана, то оттуда приезжает немало студентов в наши вузы“, – сказала Гудзинскайте.

„Абсолютное большинство выполняет простую работу, представителей с высокой квалификацией там практически нет. Приезжает и какое-то количество членов их семей.

Глава Департамента миграции Эвелина Гудзинскайте сказала, что большая часть этих людей получает вид на жительство по работе. Есть и те, кто приезжает учиться или жить с членами семьи.

Однако, по имеющимся у него данным, некоторые мигранты приезжают работать, например, дальнобойщиками, а на деле идут на другие работы.

„Если бы они выполняли эту работу, мы бы их в Литве почти не видели, они бы возили грузы по ЕС. В Литве их не было бы в таком количестве“, – сказал Багдонас, заметив, что они работают, к примеру, таксистами.

Чтобы этого не было, по мнению политика, надо менять законы. Он считает, что мигрантов должны обязать определенное время отработать на той позиции и в той компании, куда они приехали.

„Не должны люди пользоваться недостатками закона, приезжать и заниматься другой деятельностью, другим бизнесом, где работников достаточно“, – прибавил политик.