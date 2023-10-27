В Литве трудоустраивают все больше иностранцев

 
ru.DELFI.lt
Užimtumo tarnyba
Užimtumo tarnyba
ФОТО: Asmeninio albumo

Иностранцев в Литве принимают не только на высокооплачиваемые должности квалифицированных специалистов, которых в стране не хватает, но и принимают на работу в сектор услуг и производства, где не требуется высокая квалификация, пишет madeinvilnius.lt.

Больше всего граждан третьих стран в этом году трудоустроил транспортный сектор, таковы данные Службы занятости. В январе-сентябре 2023 г. в Литве приняли на работу 54 700 граждан третьих стран. Каждый второй из них (53,3%) трудоустроился в транспортных компаниях, каждый пятый (18,6%) – в сфере строительства, каждый десятый – на предприятиях обрабатывающей промышленности (9,4%).

В секторе обрабатывающей промышленности в этом году трудоустраивались в основном сварщики (900), монтажники металлических конструкций (400), мясники и раздельщики рыбы (400). Еще 400 иностранцев в этом году трудоустроились операторами стационарного оборудования (упаковщиками, наклейщиками этикеток).

Каждый второй гражданин третьих стран в Литве в этом году трудоустроился водителем большегрузных или грузовых машин, вторая по популярности профессия – сварщик, третья – бетонщик.

По словам координатора Службы занятости Эрнесты Варнайте, граждане третьих стран получают разрешения и на работу в сфере обслуживания, в промышленном секторе иностранцев устраивается меньше.

По словам представителя производителя хлебобулочных изделий Mantinga Нийоле Даукшене (в компании работают 1700) человек, у них также есть работники из третьих стран. На сегодняшний день их больше 100 - в основном украинцы, киргизы, казахи, есть граждане Шри-Ланки и Пакистана.

"Большая часть иностранцев прекрасно вливается в команду. У нас есть и история успеха, фасовщик "вырос" до оператора. Конечно, есть такие, кто уходят в другую сферу, но были и случаи возвращения назад на производство", – заметила она.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии