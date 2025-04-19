2025.04.19 20:30

В Литве третий день подряд зафиксирован температурный рекорд

 
ELTA
Каролина Конопацкене
ru.DELFI.lt
Pražydusios sakuros Vilniuje
Pražydusios sakuros Vilniuje
ФОТО: Orestas Gurevičius | Elta

Третий день подряд в Литве был зарегистрирован температурный рекорд. По данным Литовской гидрометеорологической службы, самая высокая температура 19 апреля была зафиксирована в Биржай.

„В Биржай воздух прогрелся до 26,2°C. Прежний рекорд был зафиксирован 11 лет назад (19 апреля 2014 года) в Клайпеде, тогда температура поднялась до 23,2°C (т.е. было на 3 градуса меньше, чем сейчас)“, – сообщает служба.

По данным ее представителей, это уже 16-ый температурный рекорд в этом году. За весь 2024 год было установлено 18, за 2023 г. – 16, за 2022 г. – 13, а за 2021 г. – 6 рекордов.

Первый день Пасхи также должен быть теплым. По данным службы, в Литве будет 18–23 градусов тепла. Однако в воскресенье уже прогнозируют дожди.

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