В Литве третий день подряд зафиксирован температурный рекорд

„В Биржай воздух прогрелся до 26,2°C. Прежний рекорд был зафиксирован 11 лет назад (19 апреля 2014 года) в Клайпеде, тогда температура поднялась до 23,2°C (т.е. было на 3 градуса меньше, чем сейчас)“, – сообщает служба.

По данным ее представителей, это уже 16-ый температурный рекорд в этом году. За весь 2024 год было установлено 18, за 2023 г. – 16, за 2022 г. – 13, а за 2021 г. – 6 рекордов.