В Литве торговая сеть срочно призывает жителей вернуть два небезопасных товара

Rimi Lietuva информирует, что в срочном порядке с 3 по 17 июля 2024 года изымают и возвращают поставщику вероятно небезопасный соус Thomy. Код товара: EAN 8445290633583. Распространитель – ЗАО Nestle Baltics. Срок годности: 04.2025; 05.2025.

В сообщении сказано, что причина изъятия продукта с рынка превентивная – в сырье (луковом порошке) обнаружен глютен.

Rimi Lietuva информирует и о том, что срочно с 21 июня по 5 июля изымает с рынка небезопасную экологическую гречневую кашу Biorina. Производитель/распространитель – ЗАО Lašų duona. Срок годности: 17.06.2025.

Причина изъятия с рынка – установлено, что остатки пестицида глифосата минимально превышают норму.

Информация потребителям: