2024.12.30 07:04

В Литве только Вильнюс отказался от новогодних фейерверков

 
ELTA
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Fejerverkai
Fejerverkai
ФОТО: Digital signal | Shutterstock

В Новогоднюю ночь в столице Литвы в пятый раз подряд не будет праздничных фейерверков. Каунас и Клайпеда от этого атрибута Нового года не отказываются, однако жителям не рекомендуют использовать их в густонаселенных местах города.

„В Каунасе нет запрета на использование новогодних фейерверков, однако мы призываем жителей к сознательности и ответственности. Просим не приносить свои фейерверки в центр города, особенно к елке, воздержаться от их использования около жилых домов“, – указала представитель муниципалитета Агне Аугоне.

„Это не только вопрос безопасности, но и желание защитить от загрязнения окружающую среду и животных от стресса“, – продолжила она.

Праздничное шоу фейерверков жителям подарит сам муниципалитет.

Фейерверки на Театральной площади ждут и жителей и гостей Клайпеды. Жителей также просят свои фейерверки не приносить и соблюдать закон о превенции шума (нельзя использовать пиротехнику ближе чем в 75 м от жилых домов и в период с 7 до 22 ч., за исключением праздничных мероприятий, для проведения которых выдано разрешение).

Вильнюс в пятый раз будет встречать Новый год без фейерверков. Жителей и гостей столицы ждет лазерное шоу. Причин тому несколько - это и загрязнение воздуха, и защита животных от стресса, и защита от неприятных переживаний беженцев из Украины.

„По действующим законам, в Вильнюсе нельзя использовать пиротехнику около школ, больниц, реабилитационных учреждений, храмов“, – напоминает муниципалитет.

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