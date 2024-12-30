В Литве только Вильнюс отказался от новогодних фейерверков

„В Каунасе нет запрета на использование новогодних фейерверков, однако мы призываем жителей к сознательности и ответственности. Просим не приносить свои фейерверки в центр города, особенно к елке, воздержаться от их использования около жилых домов“, – указала представитель муниципалитета Агне Аугоне.
„Это не только вопрос безопасности, но и желание защитить от загрязнения окружающую среду и животных от стресса“, – продолжила она.
Праздничное шоу фейерверков жителям подарит сам муниципалитет.
Фейерверки на Театральной площади ждут и жителей и гостей Клайпеды. Жителей также просят свои фейерверки не приносить и соблюдать закон о превенции шума (нельзя использовать пиротехнику ближе чем в 75 м от жилых домов и в период с 7 до 22 ч., за исключением праздничных мероприятий, для проведения которых выдано разрешение).
Вильнюс в пятый раз будет встречать Новый год без фейерверков. Жителей и гостей столицы ждет лазерное шоу. Причин тому несколько - это и загрязнение воздуха, и защита животных от стресса, и защита от неприятных переживаний беженцев из Украины.
„По действующим законам, в Вильнюсе нельзя использовать пиротехнику около школ, больниц, реабилитационных учреждений, храмов“, – напоминает муниципалитет.