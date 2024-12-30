В Литве только Вильнюс отказался от новогодних фейерверков

„В Каунасе нет запрета на использование новогодних фейерверков, однако мы призываем жителей к сознательности и ответственности. Просим не приносить свои фейерверки в центр города, особенно к елке, воздержаться от их использования около жилых домов“, – указала представитель муниципалитета Агне Аугоне.

„Это не только вопрос безопасности, но и желание защитить от загрязнения окружающую среду и животных от стресса“, – продолжила она.

Праздничное шоу фейерверков жителям подарит сам муниципалитет.