В Литве стоит жара, жители собираются на пляжах и забывают об опасности

„На участке от парка Бирутес до тропы Ошупис обнаружили 8 собак. С одной стороны Паланга установила правила, что собак можно водить на пляж длиной 300 м в Немирсете, это в 8 км от центра Паланги. В Швянтои тоже выделен участок в 300 м к северу от женского пляжа. Конечно, многим туда далеко ходить, поэтому люди не ходят туда, а собак на пляже прячут, чтобы они не мешали отдыхающим. Конечно, есть такие отдыхающие, которым мешают не только собаки, но и дети“, - сказала Текорюте.