В Литве стоит жара, жители собираются на пляжах и забывают об опасности

Летом по ул. Й.Басанавичюса запрещено ездить на велосипедах и самокатах, однако некоторые отдыхающие нарушают запрет.
На велосипедах нельзя кататься и по аллее Любви около пирса. Большинство соблюдает правило, но есть и те, кто проезжает мимо памятника Юрате и Каститису на большой скорости.
В субботу у моря было ветрено, на море были волны. Видели красные флаги, запрещающие купаться. Однако многие люди не обращали внимание на них и лезли в воду. Спасатели не гоняли тех, кто находился у берега, но не разрешали заходить глубже. Большинство отдыхающих слушали спасателей, но были и такие, кто осмеливался заплывать далеко от берега.
В Паланге и в Швянтои лишь чудом удалось избежать несчастья. В Паланге около 15 ч. спасатели сообщили о тонущем ребенке, его удалось спасти.
В 14 ч. в Швянтои вытащили из воды тонувших мужчину и женщину, они были трезвыми.
В Клайпеде, в Мелнраге тонула девочка, ее тоже удалось спасти.
На пляжах было много людей, распивавших алкогольные напитки.
Формально алкоголь можно пить только в пляжных кафе, но многие уносили напитки на свои подстилки.
Однако большинство нарушителей распивали принесенные на пляж из магазинов напитки. Одна компания настолько расслабилась, что побросав все вещи и бутылки, отправилась купаться, их еду растаскали чайки.
Многие отдыхающие нарушают действующий порядок и приводят на пляжи собак. Инспектор Палангского муниципалитета Вайва Текорюте сказала, что в пятницу была проведена проверка.
„На участке от парка Бирутес до тропы Ошупис обнаружили 8 собак. С одной стороны Паланга установила правила, что собак можно водить на пляж длиной 300 м в Немирсете, это в 8 км от центра Паланги. В Швянтои тоже выделен участок в 300 м к северу от женского пляжа. Конечно, многим туда далеко ходить, поэтому люди не ходят туда, а собак на пляже прячут, чтобы они не мешали отдыхающим. Конечно, есть такие отдыхающие, которым мешают не только собаки, но и дети“, - сказала Текорюте.
Она сказала, что никого не штрафовали, просто владельцам собак сделали предупреждение. Большая часть собак - это собаки небольших пород, которые сидели с хозяевами под зонтиками или в переносных сумках.
Инспекторы с полицией посетили и нелегальный нудистский пляж в Паланге, около места отдыха Auskа. С 2022 г. - это общий пляж и без одежды там загорать не разрешается.
По словам инспекторов, на нудистов обычно жалуются семьи с детьми.