В Литве стартует новая образовательная программа: школьников и учителей обучат основам ИИ

Как сообщило Министерство экономики и инноваций, программу в Литве будет реализовывать образовательный стартап Vedliai в сотрудничестве с Raspberry Pi Foundation и при финансировании Google.org. Программа позволит учителям интегрировать темы, связанные с ИИ, в преподавание в классе и предоставит учащимся понимание того, как они могут критически оценивать технологии ИИ.
По словам попечителя инициативы, министра экономики и инноваций Лукаса Савицкаса, интеграция искусственного интеллекта в систему образования поможет молодому поколению приобрести необходимые технологические навыки и усилит конкурентоспособность Литвы на рынке труда в будущем.
„Эта программа – уникальная возможность для литовских школьников приручить искусственный интеллект, который уже становится незаменимым инструментом как на работе, так и при решении различных задач. Литва стремится развивать таланты, готовые к вызовам будущего“, - говорит министр.
Планируется, что в течение двух лет не менее 40 000 учащихся 5-12 классов в стране приобретут базовые навыки разработки искусственного интеллекта.
В рамках конференции „Код образования“ в Каунасе организуется первый семинар „Познай ИИ в классе“. Учителям покажут, как использовать набор бесплатных учебных ресурсов, чтобы помочь молодежи развить знания о том, как ответственно использовать инструменты ИИ. В дальнейшем 8-сеансовый курс будет проходить дистанционно.