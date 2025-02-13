2025.02.13 07:03

В Литве стартует новая образовательная программа: школьников и учителей обучат основам ИИ

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Technologijos mokyklose
Technologijos mokyklose
ФОТО: Scanpix

В Литве стартует образовательная программа Experience AI (Познай ИИ в классе), цель которой – предоставить учащимся в возрасте 11-18 лет и их учителям теоретические и практические знания в области искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения.

Как сообщило Министерство экономики и инноваций, программу в Литве будет реализовывать образовательный стартап Vedliai в сотрудничестве с Raspberry Pi Foundation и при финансировании Google.org. Программа позволит учителям интегрировать темы, связанные с ИИ, в преподавание в классе и предоставит учащимся понимание того, как они могут критически оценивать технологии ИИ.

По словам попечителя инициативы, министра экономики и инноваций Лукаса Савицкаса, интеграция искусственного интеллекта в систему образования поможет молодому поколению приобрести необходимые технологические навыки и усилит конкурентоспособность Литвы на рынке труда в будущем.

„Эта программа – уникальная возможность для литовских школьников приручить искусственный интеллект, который уже становится незаменимым инструментом как на работе, так и при решении различных задач. Литва стремится развивать таланты, готовые к вызовам будущего“, - говорит министр.

Планируется, что в течение двух лет не менее 40 000 учащихся 5-12 классов в стране приобретут базовые навыки разработки искусственного интеллекта.

В рамках конференции „Код образования“ в Каунасе организуется первый семинар „Познай ИИ в классе“. Учителям покажут, как использовать набор бесплатных учебных ресурсов, чтобы помочь молодежи развить знания о том, как ответственно использовать инструменты ИИ. В дальнейшем 8-сеансовый курс будет проходить дистанционно.

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