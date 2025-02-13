В Литве стартует новая образовательная программа: школьников и учителей обучат основам ИИ

Как сообщило Министерство экономики и инноваций, программу в Литве будет реализовывать образовательный стартап Vedliai в сотрудничестве с Raspberry Pi Foundation и при финансировании Google.org. Программа позволит учителям интегрировать темы, связанные с ИИ, в преподавание в классе и предоставит учащимся понимание того, как они могут критически оценивать технологии ИИ.