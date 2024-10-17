В Литве стартует кампания "Давайте не будем соучастниками преступления, не позволим пьяным водить машину"

Только за первое полугодие 2024 года по вине нетрезвых водителей погибли 4 человека, увечья получили 157 человек. Два пьяных водителя смертельно ранили других участников дорожного движения, еще два погибли, будучи нетрезвыми за рулем.
Начальник Отдела общественного порядка Департамента полиции Витаутас Грашис говорит, что ежегодно сотрудники полиции задерживают на дорогах в среднем 10 тыс. пьяных водителей.
„Цифры заставляют нас беспокоиться и искать пути решения проблем. Мы действительно получаем много сообщений от жителей и водителей о неадекватном поведении, полиция реагирует быстро, зачастую такие сообщения небеспочвенны, активность людей воодушевляет и это большая помощь всем нам для безопасного участия в дорожном движении“, – сообщил В. Грашис в четверг на пресс-конференции в Вильнюсе.
По словам директора Администрации транспортной безопасности Литвы Гениюса Лукошюса, пьющие водители склонны переоценивать свои способности и навыки вождения.
„Водитель переоценивает свою трезвость, свои возможности, свои навыки вождения. Эта уверенность очень ошибочна и приводит к очень трагическим последствиям“, – сказал Г. Лукошюс.
Как показывает статистика, целых 84% окружающих, видевших, как за руль садится пьяный водитель, не предприняли никаких действий для предотвращения этого.
9 из 10 респондентов не были склонны вмешиваться во время вечеринки и помешать пьяному сесть за руль.
„Это очень печально, это свидетельствует о толерантности к таким водителям“, – говорит Г. Лукошюс.