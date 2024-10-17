В Литве стартует кампания "Давайте не будем соучастниками преступления, не позволим пьяным водить машину"

Только за первое полугодие 2024 года по вине нетрезвых водителей погибли 4 человека, увечья получили 157 человек. Два пьяных водителя смертельно ранили других участников дорожного движения, еще два погибли, будучи нетрезвыми за рулем.

„Цифры заставляют нас беспокоиться и искать пути решения проблем. Мы действительно получаем много сообщений от жителей и водителей о неадекватном поведении, полиция реагирует быстро, зачастую такие сообщения небеспочвенны, активность людей воодушевляет и это большая помощь всем нам для безопасного участия в дорожном движении“, – сообщил В. Грашис в четверг на пресс-конференции в Вильнюсе.