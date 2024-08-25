В Литве стало больше неработающей молодежи: на регионы действует „эффект столицы“

В Вильнюсе молодежь в среднем зарабатывает на 1/3 больше, чем молодежь в регионах.
„В столице зарплата 2500 евро „на бумаге“. В муниципалитетах с небольшими зарплатами это 1700 евро „на бумаге“, – сказала представитель Фонда социального страхования („Содры“) Кристина Зитиките.
„В Каунасе средние зарплаты на 15% меньше, чем в Вильнюсе, в Клайпеде – на 20% меньше, в других регионах – на 30% меньше“, – рассказала представитель платформы CV-Online LT Рита Каравайтене.
Предприниматели говорят, что ощущают „эффект столицы“.
„Молодой человек - будущее каждой компании. Наша цель – найти будущее, завтра мы будем стариками, чтобы было кому нас сменить“, – сказал глава Artilux NMF Унал Конт.
Бизнес утверждает, что делает все возможное, чтобы привлечь молодых специалистов, но не всегда усилия завершаются успехом.
„Есть много хороших компаний. В том же Шяуляй есть много хороших компаний“, – сказала гендиректор Шяуляйской палаты торговли, промышленности и ремесел Эдита Григаляускене.
По сравнению с Вильнюсом, труднее всего молодежи найти работу в Кельмесском и в Радвилишкском районах, а также в Калварийском и Пагегяйском районах.
Представители Службы занятости в Шяуляй сказали, что ситуация невеселая в Акмяне и в Расейняй.
„В тех районах наблюдается снижение масштабов производства, остается сожалеть, но молодежь, у которой немного опыта, часто выполняющая неквалифицированную работу, первой попадает под сокращение“, – признал представитель Службы занятости Раймондас Шукис.
По подсчетам „Содры“, бо втором квартале этого года число безработных в Литве увеличилось на 5000 человек.
Всего пособия по безработице сейчас получают 79 000 жителей. Число получателей пособий выросло на 7%.
„Создают меньше рабочих мест, это наблюдается уже в течение некоторого времени“, – сказала экономист банка Šiaulių bankаs Индре Гените-Пикчене.
В числе получающих пособие безработных стало больше молодых людей.
„Это не такое большое количество, как во время кризиса“, – заверила представитель CV-Online LT.
У молодежи нет достаточного опыта работы, поэтому заменить таких работников несложно. Да и сама молодежь часто меняет место работы.
„В молодом возрасте вполне нормально часто менять место работы, но опять-таки, надо смотреть, что такое нормально и что - не совсем нормально“, – заметила Каравайтене.
Правда, есть хорошие новости: во втором квартале этого года зарплаты выросли на 1/10. Средняя зарплата в Литве „на бумаге“ выросла на 204 евро (на 116 евро „на руки“, до 1346 евро).
Больше всего это почувствовали работники госсектора – социальные работники, работники сферы здравоохранения, образования.