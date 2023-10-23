В Литве средняя закупочная цена на молоко выросла на 3,8%

Он поясняет, что колебание цен на молоко зависит от сезонности – каждую весну и лето надой молока больше, но соотношение белка и жира в нем снижается, из-за чего соответственно снижается закупочная цена сырья.

Осенью и зимой, наоборот, количество молока уменьшается, но за счет питания коров в молоке увеличивается жирность и белок, и соответственно увеличивается цена на сырое молоко.

"Показатели состава молока – белка и жира – оказывают существенное влияние на ценообразование на сырье, а также на продажи на экспортных рынках", - отмечает Э. Симонис.

В сентябре этого года крупным поставщикам, продающим больше всего молока в стране, переработчики заплатили 40 центов за килограмм натурального молока. За месяц цена на это молоко выросла на 3,1%, указывается в пресс-релизе.

В сентябре этого года средняя закупочная цена на натуральное молоко в Литве для всех хозяйств составила 35 центов за килограмм, или на 3,8% выше, чем в августе.