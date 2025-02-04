В Литве средняя корзина самых дешевых продуктов питания в январе подорожала на 3,1%

По данным Pricer, на первой и второй позициях в рейтинге самых дешевых продуктовых корзин в январе по-прежнему находились торговые сети Maxima (корзина подорожала на 1,18 евро) и Barbora (подорожала на 0,06 евро). На третьем месте по-прежнему был Lidl, чья продуктовая корзина подорожала на 0,89 евро. На четвертой и пятой позициях рейтинга находятся Rimi и E-Rimi. В этих магазинах продуктовая корзина соответственно подешевела на 0,37 евро и подорожала на 1,97 евро. Между тем, торговая сеть Norfa опустилась на шестое место (подорожала на 5,09 евро).