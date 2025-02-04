2025.02.04 09:31

В Литве средняя корзина самых дешевых продуктов питания в январе подорожала на 3,1%

 
ru.DELFI.lt
ELTA
продукты питания
продукты питания

В первом месяце этого года, по сравнению с декабрем, средняя корзина самых дешевых продуктов питания в магазинах страны подорожала на 2,13 евро (на 3,1 проц.), что на 5,16 евро (проц. 7,9 проц.) дороже, чем в январе 2024 года, об этом свидетельствуют данные анализа цен от Pricer.lt.

По данным Pricer, на первой и второй позициях в рейтинге самых дешевых продуктовых корзин в январе по-прежнему находились торговые сети Maxima (корзина подорожала на 1,18 евро) и Barbora (подорожала на 0,06 евро). На третьем месте по-прежнему был Lidl, чья продуктовая корзина подорожала на 0,89 евро. На четвертой и пятой позициях рейтинга находятся Rimi и E-Rimi. В этих магазинах продуктовая корзина соответственно подешевела на 0,37 евро и подорожала на 1,97 евро. Между тем, торговая сеть Norfa опустилась на шестое место (подорожала на 5,09 евро).

Замыкают рейтинг торговая сеть Iki и ее интернет-магазин Last Mile, занимающие последние – седьмое и восьмое – места. В этих магазинах самая дешевая продуктовая корзина подорожала соответственно на 3,52 евро и 4,71 евро.

Разница между самой дешевой (Maxima) и самой дорогой (Last Mile) продуктовыми корзинами составляет 20,80 евро (34,1 проц.).

Из 52 товаров, отслеживаемых Pricer, 38 товаров подорожали, 11 подешевели, стоимость 3 не изменилась.

Всего из 52 проверенных товаров 15 подорожали существенно (на 10 и более проц.). Больше всего подорожали: темный шоколад Karūna, самые дешевые яблоки, самый дешевый йогурт, самый дешевый рис, самый дешевый молотый жареный кофе, самое дешевое сливочное масло, самый дешевый рассыпной черный чай, самое дешевое замороженное филе хека, филе сельди Zigmas, бананы, самый дешевый темный шоколад, молотый кофе Jacobs Kronung, самый дешевый творог, самая дешевая водка, масло сладкосливочное Dvaro.

При этом подешевели 15 продуктов, существенно (более чем на 10 проц.) – 3. Это самая дешевая овсянка, вареная докторская колбаса Samsono и самый дешевый томатный сок.

Портал Pricer зафиксировал цены на 27 января этого года в литовских торговых центрах Maxima, Iki, Norfa, Rimi, Lidl, литовских интернет-магазинах Barbora.lt, Rimi. lt и LastMile.lt.

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