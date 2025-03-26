В Литве спасли первых детенышей балтийских тюленей

Один из них был обнаружен в Смильтине, другой — в Прейле. Оба малыша были истощены и нуждались в помощи. Люди, заметившие животных, сообщили о них по номеру экстренной службы 112, а организация „Будь моим другом“ оперативно доставила их в центр реабилитации музея.
Руководитель Департамента морских млекопитающих и птиц Арунас Грушас, который уже 35 лет занимается спасением балтийских тюленей, рассказал, что найденные детеныши — самки, и их состояние оценивается как тяжелое. Оба весят по 13,2 кг, что значительно меньше нормы.
„Тюлени истощены, устали, у них есть неглубокие порезы. Сейчас мы проводим первичную реабилитацию: назначаем антибиотики, восстанавливаем баланс жидкости“, — объясняет биолог.
Каждый год на побережье Литвы находят более 20 ослабленных детенышей тюленей. Эти животные рождаются на островах Сааремаа, но изменения климата привели к тому, что привычные ледяные площадки, где раньше появлялось потомство, больше не образуются.
Из-за этого малыши вынуждены оставаться на песчаных пляжах, где их могут спугнуть дикие животные или люди. Испуганный детеныш падает в воду, а сильные течения уносят его далеко от безопасного берега. Без своевременной помощи такие животные обречены на гибель.
Спасенных тюленят лечат и выхаживают в Литовском центре реабилитации животных Балтийского моря. Когда они набирают вес и становятся достаточно сильными, их выпускают обратно в море.
Балтийский серый тюлень — редкий и уязвимый вид
Балтийский серый тюлень внесен в Красную книгу Литвы. В Балтийском море их осталось около 50 000, и на литовском побережье они встречаются нечасто.