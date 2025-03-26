2025.03.26 10:30

В Литве спасли первых детенышей балтийских тюленей

 
ru.DELFI.lt
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Ruoniukės
ФОТО: Lietuvos jūrų muziejus

В минувшие выходные в Литовский морской музей были привезены первые в этом году детеныши балтийского серого тюленя, найденные на побережье.

Один из них был обнаружен в Смильтине, другой — в Прейле. Оба малыша были истощены и нуждались в помощи. Люди, заметившие животных, сообщили о них по номеру экстренной службы 112, а организация „Будь моим другом“ оперативно доставила их в центр реабилитации музея.

Ruoniukės

Руководитель Департамента морских млекопитающих и птиц Арунас Грушас, который уже 35 лет занимается спасением балтийских тюленей, рассказал, что найденные детеныши — самки, и их состояние оценивается как тяжелое. Оба весят по 13,2 кг, что значительно меньше нормы.

„Тюлени истощены, устали, у них есть неглубокие порезы. Сейчас мы проводим первичную реабилитацию: назначаем антибиотики, восстанавливаем баланс жидкости“, — объясняет биолог.

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Каждый год на побережье Литвы находят более 20 ослабленных детенышей тюленей. Эти животные рождаются на островах Сааремаа, но изменения климата привели к тому, что привычные ледяные площадки, где раньше появлялось потомство, больше не образуются.

Из-за этого малыши вынуждены оставаться на песчаных пляжах, где их могут спугнуть дикие животные или люди. Испуганный детеныш падает в воду, а сильные течения уносят его далеко от безопасного берега. Без своевременной помощи такие животные обречены на гибель.

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Спасенных тюленят лечат и выхаживают в Литовском центре реабилитации животных Балтийского моря. Когда они набирают вес и становятся достаточно сильными, их выпускают обратно в море.

Что делать, если вы встретили тюленя на берегу?

  • Специалисты категорически не рекомендуют пытаться помочь животному самостоятельно. Если вы увидели тюленя на пляже, важно:

  • Не приближаться и не трогать его.

  • Не пытаться загнать обратно в воду — ослабленное животное может утонуть.

  • Не кормить — это может нанести вред.

  • Держать собак на расстоянии.

  • Сообщить о находке по телефону 112 и по возможности дождаться прибытия специалистов.

Балтийский серый тюлень — редкий и уязвимый вид

Балтийский серый тюлень внесен в Красную книгу Литвы. В Балтийском море их осталось около 50 000, и на литовском побережье они встречаются нечасто.

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