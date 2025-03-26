В Литве спасли первых детенышей балтийских тюленей

Один из них был обнаружен в Смильтине, другой — в Прейле. Оба малыша были истощены и нуждались в помощи. Люди, заметившие животных, сообщили о них по номеру экстренной службы 112, а организация „Будь моим другом“ оперативно доставила их в центр реабилитации музея.