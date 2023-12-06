В Литве создан Национальный информационный центр по вопросам сексуального насилия

По словам министра социальной защиты и труда Моники Навицкене, ситуация с сексуальным насилием в Литве остается сложной – за 10 месяцев этого года количество случаев сексуального насилия на несколько десятков процентов выше, чем в прошлом году, а количество изнасилований увеличились почти на пятую часть.

"Эта статистика показывает, что заявителей, подвергшихся сексуальному насилию, больше, и, вероятно, существующие в Литве инструменты помогают лучше выявлять случаи сексуального насилия. Тот же охранный ордер может быть одной из дополнительных причин, по которым больше людей обращаются и почему мы можем выявить больше таких случаев", - отметила М. Навицкене.

Она отметила, что в ходе репрезентативного опроса в 2023 году выяснилось, что почти 8 из 10 жителей Литвы подвергались сексуальным домогательствам.