В Литве создадут благотворительный фонд "Союз дронов"

 
ELTA
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Dronas
Dronas
ФОТО: Zuma Press / Scanpix

Председатель Союза крестьян и зеленых Литвы (СКЗЛ) Рамунас Карбаускис инициирует создание благотворительного фонда "Союз дронов". Этот фонд совместно с учеными страны будет заниматься производством дронов, необходимых для национальной обороны. По словам Р. Карбаускиса, благодаря этому фонду каждый гражданин сможет внести свой вклад в укрепление национальной обороны, сообщается в пресс-релизе.

"Осознавая все реальные угрозы демократическому миру и думая о своем личном вкладе в безопасность нашего государства и благополучие народа, я инициирую создание благотворительного фонда "Союз дронов". Его целью является финансирование научных исследований, проектирования, испытаний и производства литовских дронов, которые могли бы стать значительной частью концепции безопасности Литвы, стать важным направлением нашей помощи Украине, послужить нашей промышленности, сельскому хозяйству, связи и другим потребностям в мирное время", – говорит лидер СКЗЛ Р. Карбаускис.

По его словам, будут задействованы литовские университеты, коллегии, научные институты, бизнес, частные инициативы, также предусматривается сотрудничество будет с Литовской армией, стрелками и пограничниками.

Рамунас Карбаускис обязуется в ближайшие пять лет выделить в этот фонд один миллион евро.

Стать учредителями и совладельцами фонда приглашены все желающие частные и юридические лица, правление фонда будет сформировано из академического сообщества и представителей бизнеса, чьи знания и опыт в производстве дронов могли бы послужить продуктивной работе.

"Я буду стремиться к тому, чтобы такие "Союзы дронов" появились в других странах и переросли в международный "Альянс дронов". Я уже работаю над этим. Я думаю, что это очень реалистичный и адекватный ответ на угрозы нашей безопасности", - говорит Р. Карбаускис.

Он говорит, что агрессия России против Украины показала, что на поле боя побеждают те, у кого достаточно качественных дронов и персонала для их эксплуатации: "Мы должны воспользоваться всем возможным опытом украинцев в использовании дронов и модернизировать их таким образом, чтобы у любого потенциального агрессора не возникало даже мысли о посягательстве на безопасность нашей страны".

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