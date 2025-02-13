2025.02.13 07:08

В Литве состоялся первый банный марафон – эксклюзивные мгновения для читателей DELFI

 
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Pirmasis Lietuvoje pirčių maratonas
Pirmasis Lietuvoje pirčių maratonas
ФОТО: Bendrovės archyvas

Впервые в истории Литвы в стране состоялся банный марафон: несколько сотен человек провели в банях несколько сотен часов, побывали в десятках бань, прошли 100 м по осколкам стекла, балансировали на доске, больше часа провели в ледяной ванной.

„Участников было больше 300, вместе они провели в банях больше 200 часов. Мало того, команды прошли 100 м по осколкам стекла. Гости марафона побывали в разных банях, горячем фурако или ледяной ванной. Таких энтузиастов было около 150“, – рассказала инициатор первого банного марафона Айсте Милюте.

За состязаниями команд можно было наблюдать в реальное время.

Ведущим марафона был общественный деятель Андрюс Тапинас.

Pirmasis Lietuvoje pirčių maratonas

Pirmasis Lietuvoje pirčių maratonas

Pirmasis Lietuvoje pirčių maratonas

Банный марафон состоялся 8 февраля в Вильнюсе.

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