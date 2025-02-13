В Литве состоялся первый банный марафон – эксклюзивные мгновения для читателей DELFI

„Участников было больше 300, вместе они провели в банях больше 200 часов. Мало того, команды прошли 100 м по осколкам стекла. Гости марафона побывали в разных банях, горячем фурако или ледяной ванной. Таких энтузиастов было около 150“, – рассказала инициатор первого банного марафона Айсте Милюте.