В Литве состоится фестиваль короткометражных фильмов

17–23 января в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде и Шяуляй состоится фестиваль короткометражных фильмов. В репертуаре – больше 100 короткометражных фильмов, созданных в разных странах мира. Фильмы по тематике и жанрам разделены на 21 программу.